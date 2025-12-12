ผบ.นย.เยี่ยมผู้อพยพที่ตราดบอกรอสถานการณ์ปลอดภัยอีกไม่นานได้กลับบ้าน เคอร์ฟิวยังไม่ประกาศ

ตราด- ผบ.นย.เยี่ยมผู้อพยพในศูนย์พักพิงตราด บอกชาวบ้านอดทนอีกนิดรอสถานการณ์ปลอดภัยไม่นานได้กลับบ้าน ส่วนเคอร์ฟิวยังไม่ต้องประกาศ
วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย ผู้บัญชากองกำลังป้องกันจันทบุรีและตราด ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมผู้อพยพในศูนย์พักพิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อให้กำลังใจผู้อพยพและยืนยันว่า ทหารนาวิกโยธิน จะปกป้องอธิปไตยของไทยไว้
รวมทั้งขอให้ผู้อพยพอดทน เพราะอีกไม่กี่วันสถานการณ์ชายแดนจะยุติลงและเมื่อปลอดภัยแล้วชาวบ้านจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้ ทำให้ผู้อพยพต่างพากันขอบคุณทหารนาวิกโยธิน และขอให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายพงษ์พัฒฑ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ต้อนรับ และนำชมโรงครัวพระราชทาน ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ร่วมกับจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดตั้งเพื่อดูแลประชาชนผู้อพยพจาก อ.บ่อไร่
จากนั้น พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ และผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เดินขึ้นไปบนที่ชั้น 2 เพื่อเยี่ยมผู้อพยพที่มีทั้งเด็ก และผู้สูงอายุจำนวนมาก รวมทั้งพูดคุยกับผู้อพยพที่มาจากต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่
พล.ร.ท.อภิชาติ ยังเผยถึงสถานการณ์การสู้รบว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่าย ยังตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่ ซึ่งทหารนาวิกโยธิน ยังปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบ
" แม้จะเป็นห่วง ทหารนาวิกโยธิน ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนแต่นั่นเป็นหน้าที่ของทหาร ส่วนที่เครื่องบินเอฟ-16 ถล่มที่บ้าน 3 หลังนั้นก็เป็นไปตามข่าว ซึ่งการสูญเสียของฝ่ายกัมพูชา ต้องให้มีการพิสูจน์ทราบก่อนว่ามีความสูญเสียอะไรบ้าง และทหารกัมพูชาเสียชีวิตหรือไม่ ขณะที่การประกาศเคอร์ฟิวนั้น ต้องรอดูสถานการณ์ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ซึ่งต้องรอติดตามสถานการณ์ก่อน" พล.ร.ท.อภิชาติ กล่าว
ด้าน นางอนันต์ แสนปาน ชาวตำบลบ่อพลอย กล่าวว่าดีใจที่ได้เห็นท่านผบ.นย และผู้ว่าฯตราด ที่เดินทางมาเยี่ยมที่ศูนย์อพยพ ซึ่งตนเองอยากให้สถานการณ์ชายแดนยุติโดยเร็วเพื่อที่จะได้กลับบ้านไปดูแลสวนผลไม้และดูแลบ้านเรือน
และขอให้ ทหารนาวิกโยธิน ที่ปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัย ส่วนความเป็นอยู่ที่ศูนย์อพยพสบายดีและไม่ขาดเหลืออะไร เพราะได้รับการดูแลจากทุกฝ่ายด้วยดี
ทั้งนี้ โรงครัวพระราชทาน ยังคงประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นวันที่ 2 และได้ประกอบอาหาร 3 มื้อๆละ 600 กล่อง รวม 1,800 กล่องต่อวัน
ด้าน นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดตราด บอกว่าการสู้รบต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 นั้น ได้ร้บข้อมูลจากฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราดว่า ฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราด สามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้ว 80% แล้ว และสถานการณ์น่าจะยุติลงได้ใน 3 วันหรือรวมทั้งหมดไม่เกิน 10 วัน
" ที่ผ่านมา ทหารอากาศ ได้ส่งเครื่องบิน เอฟ-16 มาทิ้งระเบิดที่บ้าน 3 หลังแล้ว ซึ่งผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์อพยพทั้ง 21 ศูนย์กว่า 5 พันคนจะได้กลับบ้านแล้ว จึงขอให้ทุกคนได้อดทนเนื่องจากทางจังหวัดตราดต้องการให้เกิดความปลอดภัยที่สุด" ปลัดจังหวัดตราด กล่าว