สุดสลด! ไฟไหม้บ้านชั้นคลอกเด็กชาย 4 ขวบเสียชีวิต ยายและญาติสุดเศร้าช่วยหลานไม่ทัน

นครสวรรค์-เพลิงพิโรธไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น เด็กชายวัย 4 ขวบ อยู่ชั้นล่างคนเดียวหนีไม่ทันถูกไฟคลอกดับอนาถ ยายและญาตินอนชั้นบนสุดระทมทุกข์ลงไปช่วยหลานไม่ทัน
เมื่อเวลา 03.50 น.วันนี้ (12 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์ รถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางม่วง และ อบต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 89/2 หมู่บ้านดอนดู่ หมู่ 8 ต.บางม่วง จึงรุดไประงับเหตุเมื่อไปถึงพบเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น โดยไฟได้โหมลุกไหม้บ้านทั้งหลังอย่างหนักจนเกิดเปลวเพลิงสีแดงและมีควันคละคลุ้ง ภายในบ้านมีคนอาศัยอยู่หลายคนและต่างพากันวิ่งหลบหนีออกมา เจ้าหน้าที่จึงนำรถดับเพลิงเข้าฉีดพ่นน้ำอย่างหนักโดยใช้เวลาอยู่พักใหญ่จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการตรวจพบว่าตัวบ้านรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด และที่ชั้นล่างของบ้านพบร่างของเด็กชายอายุ 4 ขวบ ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนในบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนางพมาศ แก้วล้วนทอง อายุ 60 ปีซึ่งเป็นยายของเด็กชาย รวมทั้งญาติๆ อีกหลายคนที่ต่างอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
จากการสอบถามนางพมาศทราบว่าก่อนเกิดไฟไหม้ บรรดาผู้ใหญ่ต่างขึ้นไปนอนบนชั้น 2 ของบ้าน มีเพียงหลานชายวัย 4 ขวบ ที่นอนอยู่ชั้นล่างตามลำพังคนเดียว กระทั่งเวลาประมาณ 03.50 น.ได้ยินเสียงร้องด้วยความตกใจมาจากชั้นล่างของบ้าน คนบนบ้านจึงรีบวิ่งลงไปดูแต่ปรากฎว่าไฟได้ลุกไหม้ที่ชั้นล่างอย่างหนักแล้ว ทำให้แต่ละคนเข้าไปช่วยหลานชายไม่ได้ ไฟยังได้ลามขึ้นไปบนชั้น 2 อย่างรวดเร็ว กระทั่งรถดับเพลิงเข้าไปทำการฉีดพ่นน้ำจนไฟดับแต่หลานชายก็ได้เสียชีวิตแล้วดังกล่าว
หลังเกิดเหตุ น.ส.ชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์ นายทินกร มั่นทรัพย์ กำนัน ต.บางม่วง ได้เดินทางไปให้กำลังใจกับครอบครัวของนางพมาศที่ได้สูญเสียทั้งทรัพย์สินและบุคคลอันเป็นที่รักไป รวมทั้งนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้การช่วยเหลือในช่วงที่ทุกข์ยาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลควาสมเป็นอยู่และสภาพจิตใจของครอบครัวนี้ต่อไป
น.ส.ชุติพร กล่าวว่าจังหวัดมีความห่วงใยต่อผู้ประสบเหตุและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ พร้อมย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยเฉพาะกรณีนี้ถือเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจชดเชยได้ แต่ก็ขอให้ครอบครัวและชุมชนมีกำลังใจเดินหน้าต่อไป.