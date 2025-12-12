ผู้ว่าฯ เพชรบุรีหนุนเต็มกำลัง! มอบทุนประกอบอาชีพ–กายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม มอบเงินทุนอาชีพกว่า 1.35 ล้านบาท พร้อมรถวีลแชร์–ไม้เท้าขาวและปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้คนพิการ หวังเพิ่มโอกาส สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
วันนี้( 12 ธ.ค.) ที่สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมมอบกายอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิต โดยมีนางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (พมจ.) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ร้อยตำรวจโท ภพชนก กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับมอบทุนว่า จังหวัดเพชรบุรีให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยเงินทุนที่มอบในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้รับสามารถนำไปต่อยอดอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว สร้างความภาคภูมิใจและคุณค่าทางสังคม ตลอดจนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้สร้างสิ่งดีงามให้แก่สังคมต่อไป
กิจกรรมนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้จัดสรรเงินทุนประกอบอาชีพให้ดังนี้
กองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 633,000 บาท
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 720,000 บาท
พร้อมมอบกายอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ได้แก่รถวีลแชร์ 2 คัน ไม้เท้าขาว 7 อัน
นอกจากนี้ ยังมีเงินอุดหนุนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 ราย จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน
การมอบเงินและอุปกรณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของจังหวัดเพชรบุรีในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป