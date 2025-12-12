พ่อ “พลทหารชาญชัย” เผยภูมิใจลูกชาย พลีชีพรักษาแผ่นดินอย่างสมศักดิ์ศรี

อุดรธานี-พ่อพลทหารชาญชัย ผดุงโชค เปิดใจทั้งน้ำตา หลังเดินทางรับศพลูกชายที่สนามบินกองบิน 23 จ.อุดรธานี เผยเสียใจกับการจากไปของลูกชาย แต่ภูมิใจที่ลูกชายทำหน้าที่รับใช้ชาติอย่างสมศักดิ์ศรี รับไม่ได้ติดต่อกับลูกชายมาหลายปี
นายณัฐพร ผดุงโชค อายุ 43 ปี ชาวจ.อุดรธานี พ่อของพลทหารชาญชัย ผดุงโชค หรือสมาร์ท อายุ 22 ปี กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) ตำแหน่งพลยิงปืนกล พลีชีพกลางสมรภูมิบึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จากการถูกกระสุนปืน ค. ฝ่ายกัมพูชาตกใส่ เปิดใจทั้งน้ำตา ถึงความรู้สึกต่อการจากไปของบุตรชาย พร้อมเผยความภาคภูมิใจที่ลูกชายได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติอย่างสมศักดิ์ศรี
นายณัฐพร ผดุงโชค พ่อของพลทหารชาญชัย เล่าว่าทราบข่าวการเสียชีวิตของลูกชายผ่านทางญาติที่ส่งข้อมูลมาทางเฟซบุ๊ก รู้สึกตกใจและสะเทือนใจอย่างมาก นิสัยลูกชาย เป็นคนเก่ง ยอมรับว่าไม่ได้ติดต่อกับบุตรชายนานหลายปี เนื่องจากแยกทางกับมารดา ต่างคนต่างอยู่ตั้งแต่ลูกเข้ารับราชการทหาร ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน ตนเองก็เคยเป็นทหาร จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกชายปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
ลูกชายต้องเข้ารับราชการหลังจับได้ใบแดง จำได้ว่าประโยคสุดท้ายที่เคยบอกลูกคือ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ลูกไปดีแล้ว ภูมิใจที่ลูกได้รับใช้ชาติมาวันนี้ ก่อนหน้าจะรู้ข่าวทราบเพียงว่าลูกประจำการอยู่ที่ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี แต่ไม่รู้ว่าลูกต้องไปปฏิบัติงานในเขตชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยง
“แม้จะเห็นข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่เคยคิดเลยว่า เหตุร้ายจะเกิดกับครอบครัวของตัวเอง ทั้งนี้พลทหารชาญชัยนั้น มีครอบครัวแล้ว มีลูกชายและลูกสาวหนึ่งคน ซึ่งหลานชายคนนี้ มีหน้าตาที่คล้ายกับตนมาก” นายณัฐพร กล่าวทิ้งท้าย