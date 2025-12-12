ศูนย์ข่าวศรีราชา- "ธเนศ ศุภรสหัสรังสี" นั่งนายกสมาพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี อีกสมัย พร้อมถกทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังสดใส แต่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว
เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวชลบุรี ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2568 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา โดยมี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ทำหน้าที่ประธานการประชุม ท่ามกลางสมาชิกเข้าร่วมเกินกึ่งหนึ่ง
โดยวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี (ปี 2569–2570) ซึ่งมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคตะวันออกจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB ทำหน้าที่ประธานในการเลือกตั้ง และนายธเนศ ได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการเสวนาให้ความรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยว โดยมี นายธนา เธียรอัจฉริยะ บรรยายหัวข้อ “พลิกมุมคิดฝ่าวิกฤตท่องเที่ยวไทย” และ นางสาวปณิชา ชาญฤทธิเสน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีน ที่กำลังฟื้นตัวแต่กลับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนจนทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยเฉพาะประเด็นความต้องการใหม่ของนักท่องเที่ยวจีน เช่นกิจกรรมเฉพาะทางที่ไทยสามารถให้บริการได้ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และกิจกรรมทางทะเล รวมถึงข้อเสนอให้ผู้ประกอบการเร่งสื่อสารการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม Xiaohongshu ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ชาวจีนใช้ค้นหาข้อมูลก่อนเดินทาง
และในที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวของ จ.ชลบุรี ในปีหน้าซึ่วผู้เข้าร่วมการประชุมต่างเห็นตรงกันว่า ตลาดจีน ยังเป็นตลาดสำคัญและจำเป็นต้องร่วมกันปรับตัวเพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวในระยะต่อไป