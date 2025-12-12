ทลายขบวนการไอซ์ข้ามชาติ! ตชด.ลาก 6 กระสอบหนัก 266 กก.ขึ้นจากโขง

เลย - กองร้อย ตชด.246 สนธิกำลังหลายหน่วยงานปิดล้อมแนวชายแดน อ.ปากชม จ.เลย ยึดไอซ์ล็อตใหญ่หนักกว่า 266 กก. พร้อมเรือกีบติดเครื่องยนต์ คาดเป็นขบวนการลำเลียงข้ามโขง เร่งขยายผลตามผู้ร่วมขบวนการ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลาประมาณ 22.00 น. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอปากชม จังหวัดเลย แถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ โดยมี พ.อ.ปฏิดิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 กกล.สุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานการแถลง และมี พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 (หัวหน้ากองร้อย ตชด.246) ร่วมให้ข้อมูล
ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบช.ตชด. พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ ผบก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.อ.ณวัฒน์ ศุกลรัตน์ ผกก.ตชด.24 พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.24/หัวหน้าร้อย ตชด.246
โดยสั่งการให้ พ.ต.ท.รามสูรย์ บุญข่าย ผบ.ร้อย ตชด.246, ร.ต.อ.สรรค์ชัย โสดา รอง ผบ.ร้อย ตชด.246/หัวหน้าชปส., ร.ต.อ.ผจญศักดิ์ เทพรังสฤษฎิ์ หัวหน้าชปข. พร้อมกำลัง ชปข./ชปส.ร้อย ตชด.246 ร่วมกับ ชฝต.13 (ฐานปฏิบัติการห้วยเหียม) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้แก่ สภ.ปากชม, ร้อย ฉก.ทพ.2109 และ ตม.จว.เลย ร่วมปฏิบัติการสกัดกั้น
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง พื้นที่บ้านห้วยขอบ หมู่ 3 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ตรวจพบยาไอซ์จำนวน 6 กระสอบ น้ำหนักรวมประมาณ 266 กิโลกรัม พร้อมเรือกีบติดเครื่องยนต์อีก 1 ลำ คาดใช้สำหรับลำเลียงข้ามแม่น้ำโขง
หลังการตรวจยึด เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งยังที่ทำการกองร้อย ตชด.246 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์หลักฐานตามขั้นตอน พร้อมเร่งขยายผลหาต้นทาง–ปลายทางของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า รายละเอียดเพิ่มเติมกำลังอยู่ระหว่างสืบสวน และจะรายงานให้ทราบต่อไป