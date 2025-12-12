สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า "พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" กลับบ้านเกิด จ.หนองคาย

ปราจีนบุรี -สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112จ.ปราจีนบุรี สละชีพในยุทธภูมิบ้านบึงตากวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กลับบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด จ.หนองคาย
วันที่ (12 ธ.ค.) นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลต่อหน้าหีบศพทหารกล้า พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 ที่ได้พลีชีพเพื่อชาติในการปกป้องอธิปไตยของไทยบริเวณพื่นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา
โดย พลทหารธนรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ผลักดันอริราชศัตรูที่บริเวณยุทธภูมิบ้านบึงตากวน-บ้านคลองแผลง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จนถูกกระสุนปืนจากเครื่องยิงลูกระเบิดของฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าใส่ยานยนต์รบเมื่อเวลา 21.00 น. ทำให้มีกำลังพลบาดเจ็บหลายนาย และทำให้ พลทหารธนรัตน์ เสียชีวิต
และเมื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลต่อหน้าหีบศพทหารกล้า ณ อาคารสุริยะบูรพภา ค่ายจักรพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 12 แล้วเสร็จ กองทหารเกียรติยศ ได้ถือปืนเล็ก เป่าแตรร่วมส่งร่างไปยังสนามบินวัฒนานคร กองบิน 3 จ.สระแก้ว เพื่อขึ้นเครื่องบินลำเลียง 295 ไปยังสนามบิน บ.น.23 จ.อุดรธานี ก่อนเคลื่อนร่างไปยังบ้านเกิด จ.หนองคาย ให้ญาติบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป