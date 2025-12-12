xs
xsm
sm
md
lg

สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า "พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" กลับบ้านเกิด จ.หนองคาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปราจีนบุรี -สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112จ.ปราจีนบุรี สละชีพในยุทธภูมิบ้านบึงตากวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กลับบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด จ.หนองคาย

วันที่ (12 ธ.ค.)​ นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลต่อหน้าหีบศพทหารกล้า พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 ที่ได้พลีชีพเพื่อชาติในการปกป้องอธิปไตยของไทยบริเวณพื่นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดย พลทหารธนรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ผลักดันอริราชศัตรูที่บริเวณยุทธภูมิบ้านบึงตากวน-บ้านคลองแผลง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จนถูกกระสุนปืนจากเครื่องยิงลูกระเบิดของฝ่ายตรงข้ามยิงเข้าใส่ยานยนต์รบเมื่อเวลา 21.00 น. ทำให้มีกำลังพลบาดเจ็บหลายนาย และทำให้ พลทหารธนรัตน์ เสียชีวิต

และเมื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลต่อหน้าหีบศพทหารกล้า ณ อาคารสุริยะบูรพภา ค่ายจักรพงษ์​ มณฑลทหารบกที่ 12 แล้วเสร็จ กองทหารเกียรติยศ ได้ถือปืนเล็ก เป่าแตรร่วมส่งร่างไปยังสนามบินวัฒนานคร กองบิน 3 จ.สระแก้ว เพื่อขึ้นเครื่องบินลำเลียง 295 ไปยังสนามบิน บ.น.23 จ.อุดรธานี ก่อนเคลื่อนร่างไปยังบ้านเกิด จ.หนองคาย ให้ญาติบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป












สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า "พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" กลับบ้านเกิด จ.หนองคาย
สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า "พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" กลับบ้านเกิด จ.หนองคาย
สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า "พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" กลับบ้านเกิด จ.หนองคาย
สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า "พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" กลับบ้านเกิด จ.หนองคาย
สมเกียรติ พิธีส่งร่างทหารกล้า "พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" กลับบ้านเกิด จ.หนองคาย
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น