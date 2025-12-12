สบอ.16 ระดมพลัง จนท.อุทยานฯ บริจาคโลหิตช่วยทหารกล้าชายแดนไทย–กัมพูชา

เชียงใหม่-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย จากหลายหน่วยงาน พร้อมใจกันบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ส่งต่อกำลังใจช่วยทหารไทยที่ได้บาดเจ็บจากการสู้รบชายแดนไทย–กัมพูชา
วันนี้(12 ธ.ค.68) ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหารนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 100 คน หน่วยงานในสังกัดกว่า 10 แห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย, อุทยานแห่งชาติออบขาน, อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้, อุทยานแห่งชาติแม่วาง, ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ และสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เดินทางมาร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นำโดยนายสมนึก ท้าวพา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ในฐานะผู้แทนนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำเจ้าหน้าที่รวมกว่า 100 นาย เข้าร่วมแสดงพลังสนับสนุนให้กับทหารกล้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินในพื้นที่เสี่ยงภัย เลือดทุกถุงเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยจากประชาชนแนวหลังที่ต้องการยืนเคียงข้างทหารแนวหน้าในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการบริจาคเลือด หากยังเป็นการส่งต่อพลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบและความปลอดภัยของประเทศอีกด้วย
ด้านเทคนิคการแพทย์หญิงไพรจิตร ตานัน หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิตชนิดต่างๆ เพื่อระดมพลังช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา วันนี้เป็นวันแรก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เดินทางมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก แม้ขณะนี้ความต้องการเลือดในพื้นที่ชายแดนยังไม่สูงมาก และยังเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ใกล้เคียงเป็นหลักก่อน
อย่างไรก็ตามเพื่อความพร้อมสูงสุด จึงเปิดรับบริจาคและสำรองเลือดไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการร้องขอ งานธนาคารเลือดจะส่งต่อโลหิตไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานการลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ชายแดน ทั้งทางรถและทางอากาศ เพื่อให้เลือดถึงมือผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงได้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด