ทหารเขมรย่องเงียบปลดธงชาติไทยพื้นที่บึงตะกวน ปักธงเขมรถ่ายคลิปโชว์ ฝ่ายไทยจัดกำลังตอบโต้ ป้องกันรุกคืบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว- ทหารเขมร ย่องเงียบปลดธงชาติไทยพื้นที่บึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว หลังจากทหารไทยเข้ายึดได้เพียงวันเดียว ซ้ำปักธงชาติเขมรแทนที รื้อแนวรั้วลวดหนามถ่ายคลิปโชว์
  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (11 ธ.ค.) ได้มีกองกำลังทหารกัมพูชา ลอบกลับเข้ามาในพื้นที่บ้านบึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่ถูกกองทัพไทย เข้าควบคุมไว้ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ และยังดึงธงชาติไทยออกเพื่อเปลี่ยนเป็นธงกัมพูชา นอกจากนั้นยังดึงรั้วลวดหนามหีบเพลงของไทยออกจากแนวที่เจ้าหน้าที่ได้วางไว้ ก่อนถ่ายคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์

ด้านแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่ระบุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างจัดกำลังเพื่อเตรียมตอบโต้และป้องกันการรุกคืบเพิ่มเติม

ขณะที่สถานการณ์​บริเวณแนวชายแดนยังคงมีเสียงการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ​บริเวณแนวป่า แต่ยังไม่มีรายงานความสูญเสียทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง...






