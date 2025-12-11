นย.จันทบุรี ฝากปชช.จับตา-เฝ้าระวังแรงงานเขมรลอบเป็นสายลับถ่ายภาพที่ตั้งฐานทหาร

จันทบุรี- ผบ.น.ย.จันทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ชายแดนช่วยเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย-แรงงานเขมรลักลอบเข้ามาทำงาน เป็นสายลับถ่ายภาพพิกัดที่ตั้งทางทหาร หากพบเห็นแจ้ง ตร.-ทหารทันที ด้าน ตร.จันทบุรี เปิดเวทีดนตรีกลางศูนย์อพยพสร้างขวัญกำลังใจ
วันนี้ ( 11 ธ.ค.) น.อ.ปรัชญา หารเทียม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนทุกหมู่บ้านให้ช่วยเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ที่ลักลอบเข้ามาทำงานและมีพฤติกรรมถ่ายภาพหรือบันทึกพิกัดที่ตั้งทางทหาร ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชน
ทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยให้ปฏิบัติดังนี้
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที เช่น ผู้นำชุมชน ตำรวจ ทหาร หรือศูนย์แจ้งเหตุ
2. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าด้วยตนเอง
3. หากปลอดภัย สามารถบันทึกภาพหรือข้อมูลเบื้องต้นส่งให้เจ้าหน้าที่
4. หากพบว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
ตร.จันทบุรี เปิดเวทีดนตรีกลางศูนย์อพยพสร้างขวัญกำลังใจ
ขณะที่ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการฯ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเล่นดนตรีสดขับกล่อมผู้อพยพในศูนย์พักพิงแห่งหนึ่วใน จ.จันทบุรี สร้างรอยยิ้ม ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้อพยพและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมกว่า 1,200 คน จากพื้นที่ 2 อำเภอ
ทั้งนี้แม้ในพื้นที่ จ.จันทบุรี จะยังไม่พบความผิดปกติบริเวณแนวชายแดน แต่จังหวัดใกล้เคียงอย่างสระแก้ว และตราด ยังคงมีเหตุปะทะเป็นระยะ ทำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องอพยพเพื่อความปลอดภัย