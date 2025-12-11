xs
ผวาทั้งหมู่บ้าน! อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกเมาอาละวาดอีก ชาวบ้านโร่แจ้งตร.นำตัวส่งบำบัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - อดีตนักชกทีมชาติเดินโวยวาย–ตะโกนลั่นหมู่บ้าน เด็ก–ชาวบ้านแตกตื่นหวั่นอันตราย ตร.–ญาติเร่งเกลี้ยกล่อมนำส่งรักษาที่ รพ.บ้านบึง

บ่ายวันนี้( 11 ธ.ค.) ศูนย์วิทยุ สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งจากประชาชนขอให้ช่วยตรวจสอบกรณี นายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวท (112 ปอนด์) ซึ่งเพิ่งตกเป็นข่าวเมาอาละวาดเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุดพบว่าเดินโวยวายเสียงดังภายในหมู่บ้านในฝัน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จนชาวบ้านหวาดผวา

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงพื้นที่ พร้อมประสานญาติของนายอำนาจ เพื่อเข้าพูดคุยและเกลี้ยกล่อมให้อดีตนักชกยอมไปรับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลบ้านบึง เนื่องจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จากการสอบถาม นางสาวพัชรี ชมภมร อายุ 53 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เผยว่า นายอำนาจมักมานั่งดื่มสุราและตะโกนเสียงดังเป็นประจำ แม้จะไม่ทำร้ายใคร แต่ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็ก ๆ กลัวไม่กล้าออกมาเล่นหรือเดินผ่านบริเวณดังกล่าว หลังจากเป็นข่าวครั้งก่อน ทุกคนยิ่งหวาดระแวงขึ้นไปอีก

"วันนี้ตำรวจและญาติพาตัวเขาไปรักษา ก็รู้สึกปลอดภัยขึ้น 100% อยู่ได้อย่างไม่ต้องกังวล แต่ก็กลัวว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก เพราะเวลานายอำนาจเมา เขาจะตะโกนโวยวายเสียงดังมาก" นางสาวพัชรีกล่าว

เธอยังบอกอีกว่า หากนายอำนาจสามารถบำบัดรักษาและเลิกสุราได้จริง ชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับกลับมาอยู่ร่วมในชุมชน แต่ขออย่าให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอีก เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่.










