ด่านพรมแดนคลองลึกตึงเครียดหนัก กัมพูชายังไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามแดนญาติหวั่นถูกจับเป็นตัวประกัน

สระแก้ว- ด่านพรมแดนคลองลึก อรัญประเทศ ตึงเครียดหนักหลัง กัมพูชายังไม่อนุญาตให้คนไทยข้ามแดน ทั้งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ ทำญาติร่ำไห้หวั่นถูกจับเป็นตัวประกัน สวนทางชาวเขมรได้รับการอำนวยความสะดวกให้กลับบ้านเป็นอย่างดี
จากกรณีที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้เปิดด่านพรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อรับคนไทยที่เดินทางออกจากฝั่งปอยเปตกลับประเทศ ตั้งแต่เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (11 ธ.ค.)
แต่คนไทยที่เดินทางเข้ามาทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการรับตัวและคัดกรองตามขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.), จนท.ตร.สภ.คลองลึก, ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12, อาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทั่งถึงเวลา 16.00น.ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีทีท่าว่า ทางการกัมพูชา จะปล่อยให้คนไทยข้ามแดนกลับประเทศ จนทำให้บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึก กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง
เนื่องจากญาติพี่น้องที่เดินทางมารอรับคนไทยกลับจากฝั่งกัมพูชา ต่างพากันร่ำไห้ด้วยความเป็นห่วง เมื่อทราบว่าลูกหลานของตนเองยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางข้ามกลับเข้าไทย
ท่ามกลางเสียงปะทะตลอดแนวชายแดนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเสียงปืนใหญ่ที่ดังเป็นระยะ ส่งผลให้บรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกดดัน
นางศิริพร อายุ 60 ปี สะอาด อายุ 60 ปี ญาติของแรงงานไทยรายหนึ่งบอกว่า ได้รับแจ้งจากญาติในฝั่งกัมพูชาว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้สั่งให้คนไทยที่ออกมายืนรอบริเวณหน้าด่านชายแดนกัมพูชากลับเข้าไปด้านในทั้งหมด และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจับเป็นตัวประกัน
" ได้โทรศัพท์คุยหลานชายอายุ 22 ปี ที่ทำงานอยู่ฝั่งกัมพูชา ก็บอกว่าตอนนี้ยังสุขสบายดีและได้รวมกลุ่มกับคนไทยที่บริเวณหน้าด่านฯ หลังมีคำสั่งไม่ให้ข้ามแดน จากนั้นเจ้าหน้าที่กัมพูชาก็ห้ามคนไทยไม่ให้ถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอส่งออกมาฝั่งไทย หากพบว่าใครยกโทรศัพท์ขึ้นมาจะถูกยึดทันที ทำให้ครอบครัวที่รออยู่ต่างกังวลอย่างหนักเรื่องความปลอดภัยของคนไทยที่ยังติดค้าง" นางศิริพร กล่าว
ด้าน พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ที่เดินทางลงพื้นที่ด่านคลองลึกเพื่อร่วมเจรจากับเจ้าหน้าที่กัมพูชา แต่ผลการเจรจายังไม่คืบหน้า เผยเพียงสั้นๆ ว่าฝ่ายกัมพูชา ระบุว่าจะต้องรอให้สถานทูตไทยเป็นผู้เข้าเจรจาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จนถึงขณะนี้บรรดาญาติๆ ของคนไทยในกัมพูชา ยังคงพากันปักหลักรออยู่หน้าด่านฯ เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียด ความกังวล แต่ก็ยังหวังว่าชาวไทยทั้งหมดจะปลอดภัยและได้รับการส่งตัวกลับประเทศไทยโดยเร็ว
สวนทางชาวเขมรที่หลังทราบข่าว กองกำลังบูรพา ออกประกาศเคอร์ฟิว 4 อำเภอในพื้นที่ จ.สระแก้ว ที่พากันเดินทางมายังหน้าด่านฯ พร้อมสัมภาระจำนวนมากเพื่อขอเดินทางกลับประเทศตั้งแต่เมื่อวาน ที่ได้รับ
การอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ไทย ในการตรวจสอบเอกสารเป็นอย่างดีเพื่อให้การข้ามแดนเป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัยต่อทั้งสองฝ่าย