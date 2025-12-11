ตราด - ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด ตึงเครียดติดต่อกันเป็นวันที่ 3 พบกระสุนระเบิดตกฝั่งไทย 8 ลูกทั้งบนถนนและสวนชาวบ้าน ล่าสุดการข่าวยังพบฝ่ายตรงข้ามเสริมกำลัง-อาวุธหนักประชิดพื้นที่ แจ้งชาวบ้านช่วยจับตาสายลับเขมร
วันนี้ ( 11 ธ.ค.) นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอเมืองตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตราด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบริเวณถนนสุขุมวิท (ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก) ต.ชำราก อ.เมืองตราด รวมถึงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน หลังเมื่อวานนี้มีกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชาตกเข้ามาในเขตไทย
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นประเมินว่า มีวัตถุระเบิดตกเข้ามาประมาณ 8 ลูก และมีระเบิดที่ยังไม่ทำงาน (ด้าน) หลงเหลืออยู่อย่างน้อย 2-3 ลูก ทั้งบนพื้นผิวจราจรและในสวนผลไม้ เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นพื้นที่และประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าดำเนินการเก็บกู้เพื่อความปลอดภัย
กระทั่งเมื่อเวลา 10.10 น. สถานการณ์ได้ปะทุขึ้นอีกครั้ง โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้เปิดปฏิบัติการทางทหารบริเวณพื้นที่บ้านสามหลัง จนทำให้มีเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะ
ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตราด ยังได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องพฤติกรรมบุคคลต้องสงสัยชาวกัมพูชา หลังการข่าวพบว่ามีการขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนถ่ายภาพฐานปฏิบัติการของทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด
และ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวให้ทำการควบคุมตัวไว้ทันที แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อดำเนินการจับกุม
ขณะที่เมื่องช่วงเช้าที่ผ่านมา ฝ่ายความมั่นคงได้มีคำสั่งด่วนให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ 100% ในเขต 4 ตำบลชายแดนอำเภอเมืองตราด ได้แก่ ต.ชำราก, ต.ตะกาง, ต.ท่ากุ่ม และ ต.แหลมกลัด เนื่องจากสถานการณ์การปะทะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากการที่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการเสริมกำลังพลและเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเข้ามาประชิดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
และเวลา 11.00 น.ฐานปืนใหญ่ของฝั่งจังหวัดตราดได้ยิงปืนใหญ่สนับสนุนทหารนาวิกโยธินตราดบุกยึดพื้นที่บ้าน 3 หลัง และบริเวณกาสิโนที่บ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียลเวง จ.โพธิสัต ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านนท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด กว่า 10 นัด ซึ่งเสียงปืนได้ยินไกลถึงเขตตัวเมืองตราดเป็นระยะๆ ท่ามกลางการเฝ้าติดตามของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด