กกล.บูรพา ร่วมหลายหน่วยเปิดด่านคลองลึก รับคนไทยกลับประเทศ

สระแก้ว - กกล.บูรพา ร่วม ตม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการเปิดด่านถาวรบ้านคลองลึก รับคนไทยกลับประเทศ
วันนี้ (11 ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 รายงานสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก รับคนไทยจากฝั่งปอยเปต กลับประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งคนไทยที่เดินทางเข้ามาจะต้องเข้าสู่กระบวนการรับตัวและคัดกรองตามขั้นตอน
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.), จนท.ตร.สภ.คลองลึก, ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12, อาสาสมัครรักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
เพื่อคัดแยกและตรวจสอบหลักฐานการเข้า-ออกประเทศตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป