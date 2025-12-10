น้ำใจคนไทย ผู้ว่าฯแปดริ้วนำหน่วยงานพื้นที่รับชาวสระแก้วอพยพหนีเสียงระเบิดเข้าพักพิงในที่ปลอดภัย

ฉะเชิงเทรา- น้ำใจคนไทย ผู้ว่าฯแปดริ้ว นำหน่วยงานในพื้นที่ต้อนรับชาวสระแก้ว ที่อพยพหนีเสียงระเบิดบริเวณแนวชายแดนเข้าพักพิงชั่วคราว จัดที่พัก อาหาร น้ำดื่ม เต้นท์นอนให้ได้พักผ่อนในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อเวลา 16.30น.วันนี้ (10 ธ.ค.) น.ส.ฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังชาวบ้านที่อพยพมาจากหมู่บ้านวังปลาตอง เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อหลบภัยจากเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนสระแก้ว และได้เข้าพักพิงชั่วคราวที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา
ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่า ตนเองมีบ้านเรือนพักอาศัยอยู่ห่างจากชายแดนเพียง 5 กิโลเมตร และภายหลังจากที่ทางเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ได้ประกาศเตือนให้อพยพออกนอกพื้นที่ จึงได้นำข้าวของและสิ่งที่จำเป็นขึ้นรถเดินทางมาหาญาติใน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขอพักพิงชั่วคราว โดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านขอร่วมเดินทางมาด้วยกันกว่า 20 ชีวิต
โดย อ.เมืองฉะเชิงเทรา และ อบต.คลองนครเนื่องเขต ได้ให้การช่วยเหลือด้านสถานที่ เพื่อให้ผู้อพยพเข้าพักอาศัยภายในโดมอเนกประสงค์ และยังได้จัดเต็นท์นอน น้ำดื่ม น้ำประปา ไฟฟ้า และห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และคาดว่าจะมีชาวบ้านในเขตชายแดนสระแก้ว ทยอยอพยพมาพักอาศัยเพิ่มขึ้นอีก
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำชับฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่น ให้ดูแลและอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่อฝเข้ามาพักพิงเป็นอย่างดี