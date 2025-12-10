ตราดปะทะเดือด เขมรยิงปืน ค.กระสุน 5 ลูกตกกลางถนนในหมู่บ้าน ต.ชำราก ปิดถนนสุขุมวิทช่วงตราด-คลองใหญ่

ตราด- ชายแดนตราดยังปะทะเดือด ฉก.นย.ตราด ระดมยิงปืนใหญ่ทำลายจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ขณะกัมพูชายิงกระสุนปืน ค.ตก 5 ลูกตกกลางถนนใน ต.ชำราก จนต้องเร่งอพยพชาวบ้านเข้าศูนย์พักพิง
เมื่อเวลา 17:35 น. ที่ผ่านมา (10 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ตราด ว่ายังคงมีการปะทะกันอย่างดุเดือด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ระดมยิงปืนใหญ่ทำลายจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของกัมพูชา ตั้งแต่เวลา 15.30- 16.30 น. หลังตรวจพบว่า ฝ่ายกัมพูชา ได้เสริมกำลังอาวุธหนักเข้ามาประชิดพื้นที่ชายแดนตราด
โดยทหารไทย ได้ยิงปืนใหญ่กว่า 20 นัด ส่วนทหารกัมพูชา ได้ยิงปืนใหญ่และกระสุนปืน ค.เข้ามาตกในพื้นที่ ต.ชำราก จำนวน 5 ลูก
นายโยธิน อภิบาลศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 ต.ชำราก ยืนยันว่ากัมพูชา ได้ยิงปืนใหญ่และปืนคอเข้ามายังฝั่งพื้นที่ชายแดนตราด จนตกลงมาในพื้นที่หมู่บ้านและบนถนน เบื้องต้นยังไม่มีผู้บาดเจ็บ และล่าสุดได้สั่งการให้ผู้ที่ยังไม่ยอมอพยพออกจากพื้นที่เร่งเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงโดยทันทีแล้ว
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยังได้สั่งปิดถนนบริเวณหมู่บ้านและห้ามไม่ให้มีการเข้าออกในพื้นที่ที่มีการปะทะโดยเด็ดขาด ส่วนทหารนาวิกโยธินตราด ซึ่งตั้งด่านอยู่ที่บ้านเนินสูง ได้ทำการปิดถนนสุขุมวิทไม่ให้ประชาชนและรถยนต์เดินทางไปยังพื้นที่ อ.คลองใหญ่ เนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากการปะทะ
อย่างไรก็ตามประชาชนใน ต.ท่าพริก ต.เนินทราย และต.วังกระแจะ รวมทั้งในเขตเทศบาลเมืองตราด เผยว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่อย่างชัดเจนและขณะนี้ได้พากันเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ด้าน นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ ได้เดินทางมาให้กำลังผู้อพยพในศูนย์พักพิงแห่งหนึ่ง และได้สอบถามปัญหารวมทั้งให้กำลังกับชาวบ้านทุกคนระหว่างเดินทางมาที่ร่วมงานสอดพระอภิธรรมมารดาของนายธีระ สลักเพชร อดีต สส.ตราด 5 สมัย ที่ จ.ตราดด้วย