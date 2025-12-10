กกล.บูรพา ประกาศเคอร์ฟิว 4อำเภอชายแดนสระแก้วทำชาวเขมรทะลักหน้าด่านฯขอกลับบ้าน

สระแก้ว- ผบ.กกล.บูรพา ออกคำสั่งเคอร์ฟิวพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนสระแก้ว ห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 19.00–05.00 น.เหตุสถานการณ์ยังมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ ปชช. ให้มีผลทันทีวันนี้ ทำชาวเขมรที่อาศัยและทำงานในไทยแห่รวมตัวหน้าด่านฯขอกลับบ้าน
วันนี้ (10 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว ว่ายังคงตึงเครียดและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนในหลายจุดทำให้
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองกำลังบูรพา ได้ลงนามในคำสั่งขอความร่วมมือประชาชน ห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 19.00 น. – 05.00 น. ในพื้นที่แนวชายแดนที่กำหนดในพื้นที่ 4 อำเภอตามแนวชายแดนประกอบด้วย อ.อรัญประเทศ, ตาพระยา, คลองหาด แบะ อ.โคกสูง โดยคำสั่งมีผล ทันทีในคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2568เน้นย้ำเพื่อความปลอดภัยประชาชน
คำสั่งดังกล่าวถูกประกาศหลังการประเมินสถานการณ์พบว่า ยังมีเสียงปะทะเป็นระยะ ๆ ในบางพื้นที่ และมีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์อาจเกิดเหตุไม่คาดฝัน จึงจำเป็นต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของประชาชนในช่วงเวลากลางคืน
เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ประชาชนรับทราบคำสั่งอย่างทั่วถึง พร้อมประสานงานกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน เข้าดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว
ชาวเขมร รู้ข่าวแห่รวมตัวหน้าด่านฯ ขอกลับประเทศ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังคำสั่งออกไม่นานบรรยากาศบริเวณหน้าด่านชายแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ได้เกิดความโกลาหลขึ้นมาทันที เนื่องจากได้มีชาวเขมรจำนวนมากที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยต่างเร่งเดินทางมายังหน้าด่านฯ พร้อมสัมภาระจำนวนมาก
จนต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อให้การข้ามแดนเป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัยต่อทั้งสองฝ่าย เพราะคาดว่าจำนวนผู้เดินทางกลับจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
โดยชาวเขมรหลายรายระบุว่า กังวลต่อสถานการณ์ชายแดนที่จะรุนแรงมากขึ้น จึงตัดสินใจขอกับประเทศกัมพูชา
ด้าน กองกำลังบูรพา ได้สั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราตามช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการแทรกซึมหรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อความปลอดภัย โดยประสานงานร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ, โคกสูง, คลองหาด อ.ตาพระยา