​เผยภาพ ทหารเรือ ใช้ จรวดโทว์ ยิงใส่กาสิโนที่บ้านทมอดา ถูกเป้าหมายแต่ยังไม่ทำให้อาคารถล่ม

ตราด -เผยภาพ ทหารเรือ ใช้ จรวดโทว์ ยิงใส่กาสิโนที่บ้านทมอดา แหล่งรวมแก๊งสแกรมเมอร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผลปฎิบัติการถูกเป้าหมายแต่ยังไม่สามารถทำให้กาสิโนถล่มลงมาได้ เนื่องจากสภาพอาคารแข็งแรงมาก นย.ตราด ยังเดินหน้าไม่ถอย
วันนี้ (10 ธ.ค.) น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บัญชาการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด ได้เปิดเผยถึงปฏิบัติการในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ใช้จรวดโทว์ ซึ่งเป็นจรวดต่อต้านรถถัง ยิงจากรถถังใส่กาสิโนที่บ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธสัต ซี่งเป็นที่ตั้งของแก๊งสแกรมเมอร์ เนื่องจากในการปะทะกันวันแรก ทหารนาวิกโยธินตราด ได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายมากนัก
วันนี้จึงใช้ จรวจโทว์ ยิงเข้าไปอีกครั้งและถูกเป้าหมายอย่างชัดเจน แต่ยังไม่สามารถทำให้กาสิโนถล่มลงมาได้ เนื่องจากสภาพของกาสิโน มีความเเข็งแรงมาก แต่ ทหารนาวิกโยธินตราด จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ฟ้าสาง และขณะนี้ยังไม่ทหารได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
อนึ่ง จรวดโทว์ (TOW) คือขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีจากสหรัฐอเมริกา ย่อมาจาก Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided (ยิงจากท่อ, ติดตามด้วยแสง, นำวิถีด้วยลวด) เป็นอาวุธที่ใช้ทำลายยานเกราะและรถถังของฝ่ายตรงข้าม มีประสิทธิภาพสูง ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยกองทัพกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และสามารถติดตั้งบนขาตั้งกล้องบนพื้นดิน หรือบนยานพาหนะและเฮลิคอปเตอร์