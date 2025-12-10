xs
​เผยภาพ ทหารเรือ ใช้ จรวดโทว์ ยิงใส่กาสิโนที่บ้านทมอดา ถูกเป้าหมายแต่ยังไม่ทำให้อาคารถล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด -เผยภาพ ทหารเรือ ใช้ จรวดโทว์ ยิงใส่กาสิโนที่บ้านทมอดา แหล่งรวมแก๊งสแกรมเมอร์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผลปฎิบัติการ​ถูกเป้าหมายแต่ยังไม่สามารถทำให้กาสิโนถล่มลงมาได้ เนื่องจากสภาพอาคารแข็งแรงมาก  นย.ตราด ยังเดินหน้าไม่ถอย


วันนี้ (10 ธ.ค.)​ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บัญชาการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จ.ตราด ได้เปิดเผยถึงปฏิบัติการ​ในช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ใช้จรวดโทว์ ซึ่งเป็นจรวดต่อต้านรถถัง ยิงจากรถถังใส่กาสิโนที่บ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธสัต ซี่งเป็นที่ตั้งของแก๊งสแกรมเมอร์ เนื่องจากในการปะทะกันวันแรก ทหารนาวิกโยธินตราด ได้ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าใส่แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายมากนัก 

วันนี้จึงใช้ จรวจโทว์ ยิงเข้าไปอีกครั้งและถูกเป้าหมายอย่างชัดเจน แต่ยังไม่สามารถทำให้กาสิโนถล่มลงมาได้ เนื่องจากสภาพของกาสิโน มีความเเข็งแรงมาก แต่ ทหารนาวิกโยธินตราด จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ฟ้าสาง และขณะนี้ยังไม่ทหารได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด


อนึ่ง จรวดโทว์ (TOW) คือขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีจากสหรัฐอเมริกา ย่อมาจาก Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided (ยิงจากท่อ, ติดตามด้วยแสง, นำวิถีด้วยลวด) เป็นอาวุธที่ใช้ทำลายยานเกราะและรถถังของฝ่ายตรงข้าม มีประสิทธิภาพสูง ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยกองทัพกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และสามารถติดตั้งบนขาตั้งกล้องบนพื้นดิน หรือบนยานพาหนะและเฮลิคอปเตอร์








