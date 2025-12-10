วิทยาลัยเกษตรฯขอนแก่นรับมอบการจัดการน้ำอัจฉริยะจากสยามคูโบต้าเสริมทักษะการเรียนรู้เยาวชนสู่เกษตรกรยุคใหม่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นรับมอบระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะจากสยามคูโบต้า
เสริมศักยภาพการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมยุคใหม่ เผยเป็นเทคโนโลยีการจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ควบคุมการให้น้ำแบบแม่นยำ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาการทำเกษตรของครอบครัวหรือในชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคงยั่งยืนเพิ่มขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น อ.มัญจาศิรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)และส่งมอบระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะเพื่อการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ระหว่างบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น โดยมีนายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตัวแทนผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าขอนแก่น คณะครู นักศึกษา และสื่อมวลชน
การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ทางบริษัทสยามคูโบต้าฯได้ส่งมอบระบบบริหารจัดการน้ำ The Agri Flow Smart System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านการเกษตร มาติดตั้งให้กับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยระบบดังกล่าวสามารถควบคุมการให้น้ำแบบแม่นยำ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริมทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติ และชุดสาธิตการใช้งานภาคสนาม
นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Sustainability Development บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมเกษตรไทย เชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน จะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ ระบบน้ำเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพของผลผลิต
การเกษตรคือหัวใจของเศรษฐกิจไทย และ น้ำ คือปัจจัยสำคัญของกระบวนการเพาะปลูก ซึ่ง จ.ขอนแก่นมีพื้นที่เกษตรกว่า 3.7 ล้านไร่ แต่ระบบชลประทานครอบคลุมได้เพียงประมาณ 17 % ของพื้นที่การเกษตร สยามคูโบต้า ตระหนักถึงบทบาทของภาคการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใน 4 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา และขอนแก่นเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบน้ำ ตลอดจนส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาคเกษตรกรรมไทย
“เราหวังว่าระบบน้ำที่ส่งมอบในครั้งนี้จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างรอบด้าน เติบโตเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดในอนาคต สามารถนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”นายรัชกฤตกล่าวย้ำ
นายยุทธนา โพธิวิหค รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ อาทิ อ่างเก็บน้ำ ฝาย ระบบชลประทาน การขุดบ่อบาดาล และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อรองรับทั้งสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งมีการพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น การสร้างระบบชลประทาน การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ การส่งเสริมการใช้น้ำอย่างยั่งยืน และที่สำคัญตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด เราพร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมด้านต่างๆ
ด้านนายอุดม อินต๊ะวัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ขอนแก่น ระบุว่า ระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่ ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจริง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของครอบครัว และช่วยยกระดับอาชีพการเกษตรในท้องถิ่นของตนรวมถึงระดับภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (BOI) กล่าวเสริมอีกว่า BOI มีส่วนร่วมในการช่วยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่คูโบต้าในการเข้าไปสนับสนุนส่งมอบระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ The Agri Flow Smart System พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรทั้ง 4 แห่งในครั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาการเกษตรในภูมิภาคอีสาน ระยะยาวจะส่งผลให้การเกษตรของไทยมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น