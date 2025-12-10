สมุทรสงครามชวนชิม “ปลาทูแม่กลอง” ของแท้! เปิดเทศกาลกินปลาทูฯ ครั้งที่ 27 คึกคัก 12–21 ธ.ค. นี้

สมุทรสงคราม – ขึ้นชื่อเมืองปลาทู “หน้างอคอหัก” สมุทรสงครามจัดใหญ่ เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 27 รวมเมนูกว่า 50 รายการ พร้อมปลาทูสดกว่า 8 หมื่นตัว ขายเพียงตัวละ 25 บาท ดึงศิลปิน–กิจกรรมแน่นตลอด 10 วัน
นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12–21 ธันวาคม 2568 จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหอการค้าฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม เตรียมจัดงาน “เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง” ครั้งที่ 27 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด รวม 10 วันเต็ม ภายใต้ชื่อตอน “กินปลาทูแล้วอายุยืนหมื่นปี” เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์จังหวัดที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมชูคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูแม่กลองที่อุดมด้วยโปรตีน โอเมก้า 3 และ DHA
งานปีนี้ได้รับเกียรติจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 12 ธันวาคม เวลา 17.00 น. โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีเปิดงานด้วย
ด้าน นายเสรี จงเจริญ ประธานจัดงานฯ กล่าวว่า เทศกาลในปีนี้มีร้านอาหารชื่อดังของสมุทรสงครามเข้าร่วมถึง 7 ร้าน พร้อมเมนูปลาทูให้เลือกกว่า 50 รายการ อาทิ ปลาทูทอดสามรส ปลาทูตาเตี๊ยะ หัวปลาทูทอดกรอบ แกงมัสมั่นปลาทู ขนมจีบปลาทู แกงคั่วสับปะรดปลาทู ปลาทูฉู่ฉี่ และเมนูยอดนิยม “ข้าวขยำปลาทู”
ขณะเดียวกัน ทางหอการค้าฯ เตรียมคัดปลาทูสดตัวสวยกว่า 80,000 ตัว ขนาดเฉลี่ย 10–12 ตัวต่อกิโลกรัม นึ่งพร้อมจำหน่ายในราคาเพียง ตัวละ 25 บาท นอกจากนี้ วัดอินทารามยังร่วมออกบูธห่อหมกทะเลปลาทูในลูกมะพร้าวน้ำหอม และสังขยามะพร้าวน้ำหอม เพิ่มสีสันภายในงาน
ภายในงานยังจัดโซน “ของดีเมืองแม่กลอง” รวบรวมสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ทะเลสด–แปรรูป มะพร้าวน้ำหอม น้ำตาลมะพร้าว ส้มโอขาวใหญ่ และสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน เพื่อกระจายรายได้ให้ชาวบ้าน ภายใต้บรรยากาศสุดคลาสสิกสไตล์ “งานวัด”
ส่วนกิจกรรมบนเวทีกลางจัดเต็มตลอด 10 คืน วันที่ 12 ธันวาคม เวลา 17.00 น. พบการแสดงร่วมสมัยชุด “เสียง สายน้ำ ศิลป์ สุข ณ สมุทรสงคราม” พร้อมคอนเสิร์ตศิลปิน “น้องต้นข้าว” และ “โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์” วันที่ 15 ธันวาคม ชมการประชันแตรวงจากครูกบ ประทักษิณ วันที่ 17 ธันวาคม คอนเสิร์ตศิลปิน “สามน้า – น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์” วันที่ 19 ธันวาคม ชมละครลิงประกิตโชว์ และรำวง ส.หาดสวรรค์ ปิดท้ายวันที่ 21 ธันวาคม ด้วยโขนชุดใหญ่ “นางลอย” และคอนเสิร์ต “ไรอัล กาจบัณฑิต”
สำหรับเทศกาลกินปลาทูฯ ครั้งที่ 27 ถือเป็นงานใหญ่ปลายปีของสมุทรสงคราม นอกจากช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มประมง เกษตรกร และผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสงครามระหว่างวันที่ 12–21 ธันวาคมนี้ สามารถแวะที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสัมผัสความอร่อยของปลาทูแท้เมืองแม่กลอง พร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชนก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่.