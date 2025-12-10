ดักรวบ 17 คนไทยลอบข้ามแดนจากปอยเปตเข้าไทยบริเวณช่องทางธรรมชาติ อรัญประเทศ​

สระแก้ว- ทหารพราน ดักรวบ 17 คนไทยลอบข้ามแดนจากปอยเปต เข้าไทยบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สารภาพทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในกัมพูชา กลัวตายจากสถานการณ์ตึงเครียดจนต้องยอมจ่ายค่าหัว 8,000 บาทให้ผู้นำพา
เมื่อเวลา 00.40 น. วันนี้ (10 ธ.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และชุดควบคุมทหารพรานที่ 12(ชค.ทพ.12) โดย ร้อย.ทพ.1204 ได้จัดกำลังร่วมทหาร ม.พัน 30 ควบคุมตัวชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ขาเข้า) จำนวน 17 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 4 คน ขณะเดินเท้าเข้ามาบริเวณช่องทางธรรมชาติ (ไร่อ้อย) บ้านผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เบื้องต้น ชาวไทยทั้งหมดให้การว่าเคยเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา ส่วนสาเหตุที่ต้องตัดสินใจลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพราะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ
จนต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายให้คนนำพาในการลักลอบเข้าไทย รายละ8,000 บาท ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ทหารพราน ตรวจพบและควบคุมตัวไว้ทั้งหมด แต่ยังไม่พบตัวผู้นำพา
เจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกุม จึงนำตัวชาวไทยทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย...