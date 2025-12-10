xs
ดักรวบ 17 คนไทยลอบข้ามแดนจากปอยเปตเข้าไทยบริเวณช่องทางธรรมชาติ อรัญประเทศ​

สระแก้ว- ทหารพราน ดักรวบ 17 คนไทยลอบข้ามแดนจากปอยเปต เข้าไทยบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สารภาพทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในกัมพูชา กลัวตายจากสถานการณ์ตึงเครียดจนต้องยอมจ่ายค่าหัว 8,000 บาทให้ผู้นำพา 

เมื่อเวลา 00.40 น. วันนี้ (10 ธ.ค.)​ กองกำลังบูรพา โดยหน่วย​เฉพาะกิจ​อรัญประเทศ​ และชุดควบคุมทหารพรานที่ 12(ชค.ทพ.12) โดย ร้อย.ทพ.1204 ได้จัดกำลังร่วมทหาร ม.พัน 30 ควบคุมตัวชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ขาเข้า) จำนวน 17 คน เป็นชาย 13 คน และหญิง 4 คน ขณะเดินเท้าเข้ามาบริเวณช่องทางธรรมชาติ (ไร่อ้อย) บ้านผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เบื้องต้น ชาวไทยทั้งหมดให้การว่าเคยเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา ส่วนสาเหตุที่ต้องตัดสินใจลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพราะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ

 จนต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายให้คนนำพาในการลักลอบเข้าไทย รายละ8,000 บาท  ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ทหารพราน ตรวจพบและควบคุมตัวไว้ทั้งหมด แต่ยังไม่พบตัวผู้นำพา


เจ้าหน้าที่ทหารชุดจับกุม จึงนำตัวชาวไทยทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย... 




