อุทยานลำคลองงูคุมเข้ม! สั่งปิดพื้นที่จนถึง พ.ค. 69 กันไฟป่าก่อฝุ่น PM2.5 ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก คุก 4–20 ปี ปรับสูงสุด 2 ล้าน

กาญจนบุรี – หัวหน้าอุทยานฯ ประกาศห้ามเข้าพื้นที่หลายตำบลในทองผาภูมิ หลังเสี่ยงไฟป่าจากการลักลอบเผา ชี้เป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมต้องเร่งแก้ไข ย้ำหากไฟลามเข้าป่าเจอคุก–ปรับโหดทันที
วันนี้( 9 ธ.ค.) นายอรรคนิตย์ กลางประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเสี่ยงไฟป่า ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเร่งภาวะโลกร้อน เป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
สาเหตุสำคัญเกิดจากการลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า รวมถึงการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมรอบป่าเพื่อเตรียมเพาะปลูก โดยขาดการควบคุม ทำให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่อุทยานฯ จนเกิดเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะในการควบคุมสถานการณ์
ด้วยเหตุนี้ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จึงออกประกาศอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 20 สั่งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯ ในเขตตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน และตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ยกเว้นพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป็นเขตบริการ เขตนันทนาการกลางแจ้ง และเขตกิจกรรมพิเศษประเภท 1 ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ ต้องประสานอุทยานฯ พร้อมแจ้งรายชื่อและเหตุผลเพื่อขออนุญาตเป็นรายกรณี
หัวหน้าอุทยานฯ ระบุว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่การเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เขตอุทยานฯ หากปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ป่าธรรมชาติ จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 4–20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000–2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรการปิดพื้นที่ครั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูแล้งที่จะมาถึง.