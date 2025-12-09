นย.ตราด ยังระดมยิงปืนใหญ่ใส่พื้นที่ย้าน 3 หลังอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทำลายคลังเก็บเชื้อเพลิงทหารเขมรได้แล้ว

ตราด - ผ่าน 8 ชม. นย.ตราด ยังคงระดมยิงปืนใหญ่ใส่ทหารกัมพูชา อย่างต่อเนื่อง หวังพิชิตบ้าน 3 หลังให้ได้โดยเร็ว ขณะที่ชาวสวนแหลมกลัด ยังไม่อพยพออกจากพื้นที่เหตุห่วงปัดดอกทุเรียน ชี้ปะทะรอบ 2 แรงกว่ารอบแรก ส่วนกาสิโนทะมอดา เสียหายยับ
วันนี้ (9 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาว่า หลังผ่านไปนาน 8 ชั่วโมง ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ยังคงระดมยิงปืนใหญ่ในพื้นที่บริเวณบ้าน 3 หลัง พร้อมทำลายแจมเมอร์ (Jammer)อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุเพื่อบล็อกการสื่อสารไร้สาย บนอาคารกาสิโนทมอดา อย่างต่อเนื่อง
และเมื่อเวลา 14.30 น.ที่ผ่านมายังคงมีการใช้ปืนใหญ่ยิงสนับสนุนทหารภาคพื้นดิน จนทำให้มีเสียงดังสนั่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ นายประทุมโม ยอดยิ่ง อายุ 43 ปี ชาวสวนทุเรียนใน ต.แหลมกลัด บอกว่าตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. จนถึงขณะนี้ยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะๆ ทำให้เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องในละแวกเดียวกัน รวมถึงคนในครอบครัวได้พากันอพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหมดแล้ว
" แต่ที่ตนเองตัดสินใจที่จะไม่หนีไปไหนและเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ต่อ เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผลผลิตทุเรียน ที่ดอกทุเรียนกำลังบาน และหากทิ้งไปไม่รดน้ำ ดอกจะเหี่ยวเฉาและร่วงหล่น จนกระทบต่อรายได้ทั้งปี อีกทั้งในช่วงกลางคืนยังต้องคอย "ปัดดอก" (ช่วยผสมเกสร) เพื่อให้ทุเรียนติดผลสมบูรณ์"
พร้อมบอกว่าการปะทะในรอบนี้เป็นการยิงกันหนักหน่วง โดยเฉพาะในแถบพื้นที่สวนของตนเอง และคาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะยืดเยื้อไปอีกหลายวัน
ด้าน น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ที่นำทหารนาวิกโยธิน และทหารพรานนาวิกโยธินเข้ายึดบ้าน 3 หลังในช่วงเช้ามืดและสามารถเข้าถีงพื้นที่ได้ในช่วงสาย เผยว่า กัมพูชา ยังคงตอบโต้ในพื้นที่อย่างหนัก และในช่วงบ่าย ทหารกัมพูชา ยังส่งกำลังเข้าเสริมและได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาบริเวณที่ทหารนาวิกโยธินตราด
รวมทั้งยังส่งกำลังทหารราบเข้ามาเพิ่มเติม จึงทำให้มีการปะทะกันอย่างหนัก และต่างฝ่ายต่างยังตรึงกำลังอยู่บริเวณบ้าน 3 หลัง
นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวจากหน่วยข่าวของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดว่า การปะทะครั้งนี้ ทำให้กาสิโนหลังที่ 2 ที่บ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต ประเทศกัมพูชา ถูกกระสุนปืนใหญ่ได้รับเสียหายอย่างมาก
โดยขณะนี้ กำลังพลของทหารนาวิกโยธินตราด ยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปะทะ ส่วนเสียงปืนใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใน จ.ตราด หลายแห่งที่ยิงสนับสนุนการบุกยึดพื้นที่บ้าน 3 หลัง และกาสิโนบ้านทมอดา ยังคงปฎิบัติการอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประชาชนต้องอพยพไปพักที่อื่น แตีก็ยังมี นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่กลัวเหตุการณ์ และนั่งฟังเสียงปืนด้วยความสนใจ
และล่าสุดเมื่อเวลา 16.33 น.ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นย.ตราด ทำลายคลังเก็บเชื้อเพลงของทหารกัมพูชา บริเวณบ้าน 3 หลัง ด้เป็นที่เรียบร้อย