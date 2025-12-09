xs
ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดงานพิธี 5 ศาสนาถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9 -สมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (9 ธ.ค.)​ พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม วิริยะประกันภัย และเมืองพัทยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมจัดงาน “พิธี 5 ศาสนา” ถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมี นายพิจารณ์ และนางวรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนประมาณ 500  รูป 

 นางวรากร วิริยะพันธุ์ ประธานการจัดงาน เผยว่า “พิธี 5 ศาสนา"ในครั้งนี้ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ 
ซึ่งแต่ละศาสนาได้ถ่ายทอดคุณค่าที่ทั้งสองพระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นพระวิริยะอุตสาหะใน การทรงงาน พระเมตตาที่แผ่ไปทั่วผืนแผ่นดิน และการทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม นำความร่มเย็นและ ผาสุกมาสู่ประชาชนไทยมาโดยตลอด


 อีกทั้งยังทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงดำรงพระราชภารกิจในฐานะอัคร ศาสนูปถัมภก ให้การสนับสนุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม ด้วยพระบารมีนี้เอง ทำให้ประชาชนทุกเชื้อชาติ ทุก ศาสนา แม้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนผืนแผ่นดินไทย

ภายในงานยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และนิทรรศการองค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงทะนุบำรุง ให้การสนับสนุนเกื้อกูล และค้ำจุนทุก ศาสนา กิจกรรมติดใบโพธิ์ทองถวายความดีแด่พ่อหลวง และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ










