ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดงานพิธี 5 ศาสนาถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9 -สมเด็จพระพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ปราสาทสัจธรรม พัทยา จัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (9 ธ.ค.) พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม วิริยะประกันภัย และเมืองพัทยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมจัดงาน “พิธี 5 ศาสนา” ถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นายพิจารณ์ และนางวรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนประมาณ 500 รูป
นางวรากร วิริยะพันธุ์ ประธานการจัดงาน เผยว่า “พิธี 5 ศาสนา"ในครั้งนี้ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์
ซึ่งแต่ละศาสนาได้ถ่ายทอดคุณค่าที่ทั้งสองพระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นพระวิริยะอุตสาหะใน การทรงงาน พระเมตตาที่แผ่ไปทั่วผืนแผ่นดิน และการทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม นำความร่มเย็นและ ผาสุกมาสู่ประชาชนไทยมาโดยตลอด
อีกทั้งยังทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงดำรงพระราชภารกิจในฐานะอัคร ศาสนูปถัมภก ให้การสนับสนุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม ด้วยพระบารมีนี้เอง ทำให้ประชาชนทุกเชื้อชาติ ทุก ศาสนา แม้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนผืนแผ่นดินไทย
ภายในงานยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และนิทรรศการองค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงทะนุบำรุง ให้การสนับสนุนเกื้อกูล และค้ำจุนทุก ศาสนา กิจกรรมติดใบโพธิ์ทองถวายความดีแด่พ่อหลวง และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ