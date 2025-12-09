ชาวบ้านสระแก้วสุดดีใจได้ข่าวทหารยึดพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว คืนจากเขมรได้100%

สระแก้ว- ชาวบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว สุดดีใจหลังทราบข่าวทหารไทยยึดพื้นที่กลับคืนได้ 100% ยันยินดีอพยพออกจากบ้านมาศูนย์พังพิงท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น ขอเพียงให้ทหารทำงานได้เต็มที หวังได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ว
วันนี้ ( 9 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในศูนย์อพยพแห่งหนึ่งในเขตตัวเมืองสระแก้ว ว่ายังคงอบอวลด้วยความสับสน กังวลและความเหน็ดเหนื่อยของประชาชนที่ต้องเร่งรีบออกจากบ้านเรือนในพื้นที่ชายแดนตลอดช่วงคืนที่ผ่านมา โดยชาวบ้านจำนวนมากได้พากันนั่งรวมกลุ่มกันบนพื้นท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นและมีลมพัดแรงตลอดคืน
ทำให้ชาวบ้านหลายรายที่ไม่ได้นำผ้าห่มติดตัวมาต้องทนกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ บางครอบครัวต้องนอนเบียดกันเพื่อ ให้เกิดความอุ่น หลายคนหลับไม่สนิท
น.ส. ศิริญา เมืองไธสงค์ อายุ37 ปี ชาว อ.ตาพระยา เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขณะที่หน่วยงานรัฐแจ้งให้รีบอพยพ ตนเองแทบที่จะไม่มีเวลารวบรวมสิ่งของจำเป็น ได้แต่คว้าผ้าห่มเพียงไม่กี่ผืนออกจากบ้านพร้อมลูกน้อย และในวันนี้ยังคงเป็นห่วงคนที่บ้านซึ่งยังไม่สามารถออกมาได้เพราะต้องเฝ้าสิ่งของ และต้องโทรศัพท์ติดต่อกันในทุกชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าทุกคนยังปลอดภัย ท่ามกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดที่ยังดังตลอดทั้งคืน
โดยชาวบ้านหลายคนที่เดินทางมาจาก อ.ตาพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ยินเสียงระเบิดเป็นจุดแรกบอกว่า ช่วงคืนที่ผ่านมาบรรยากาศตึงเครียดมากที่สุด และขณะนี้ภายในศูนย์ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
และภายในศูนย์ยังขาดสิ่งของจำเป็นอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งผ้าห่ม และแพมเพิร์ส
ด้าน นายชัยรัตน์ เมืองไธสงค์ อายุ61 ปี ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดแนวชายแดนมากที่สุด เล่าเมื่อมีการแจ้งเตือนรัวหลายครั้ง ตนเองได้รีบออกจากบ้านในทันทีจนไม่สามารถหยิบอะไรออกมาได้ทันเลย และขณะนี้รู้สึกเป็นห่วงวัวที่เลี้ยงไว้จำนวน8 ตัว
อย่างไรก็ตาการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ศูนย์พักพิงก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจ และเมื่อทราบข่าวว่า กองกำลังบูรพา สามารถยึดคืนพื้นที่บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว กลับคืนได้100% ก็รู้สึกดีใจและอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกนายสู้อย่างเต็มกำลัง ซึ่งประชาชนยินดีที่จะอพยพออกจากบ้านเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย และอยากกลับไปใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชัยชัช ภัทรปรียากูล นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สระแก้ว ได้เดินทางเข้าให้กำลังใจประชาชนที่ภายในศูนย์พักพิง พร้อมจัดเตรียมอาหารเช้าเป็นข้าวกล่อง ร่วมทั้งเครื่องดื่มร้อน เช่น ชาและกาแฟให้ผู้อพยพอีกด้วย
โดยยืนยันว่าจะดูแลพี่น้องทุกคนอย่างดีที่สุดและจะมีการสำรวจสิ่งของจำเป็นที่ยังขาดแคลนเพิ่มเติมในวันนี้ ทั้งผ้าห่ม เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว แพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วย รวมถึงเวชภัณฑ์พื้นฐาน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดหาและกระจายสิ่งของให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเช่นกัน