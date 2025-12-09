จันทบุรี- ผู้ว่าฯจันท์ ยันสถานการณ์ชายแดนยังไม่พบความผิดปกติ ไม่มีการเคลื่อนไหวของทหารฝั่งตรงข้าม แต่ไม่ประมาท นย.จันทยุรี ยังตรึงกำลังแน่น ส่วนชาวบ้านกลุ่มเปราะบางอพยพเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้ (9ธ.ค.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจันทบุรี ว่ายังคงไม่พบความผิดปกติทั้งการเคลื่อนกำลังพลของทหารกัมพูชา รวมทั้งการเคลื่อนอาวุธหนักเข้าใกล้พื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่ง จ.จันทบุรี มีพื้นที่ 2อำเภอติดแนวชายแดนคือ อ.โป่งน้ำร้อน และสอยดาว
โดยขณะนี้ได้ทางจังหวัดได้อพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง เข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วังปลารีสอร์ท ทั้งหมดแล้ว
" ทางจังหวัดได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งแม้ขณะนี้จะยังไม่มีการอพยพประชาชนไม่ยังพื้นที่ศูนย์พักพิง แต่ได้มีการซักซ้อมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงแล้วว่า หากได้รับสัญญาณจากทางทหาร ต้องอพยพประชาชนเข้าบังเกอร์และศูนย์พักพิงในทันที" ผู้ว่าฯจันทบุรี กล่าว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้ตรึงกำลังแน่นตลอดแนวชายแดนแล้วเช่นเดียวกับศูนย์พักพิง 8แห่งในพื้นที่ที่มีความพร้อมรองรับประชาชนแล้วเช่นกัน
ด้าน อบต.โป่งน้ำร้อน แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณชายแดนจำนวน 10 หมู่บ้านที่ติดชายแดนเตรียมตัวอพยพมายังศูนย์อพยพที่ทาง อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดเตรียมไว้ สอบถามเพิ่มเติมที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
นอกจากยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า โครงการถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านผักกาดและหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้ได้มีการนำเครื่องจักรออกจากบริเวณหน้าแนว เพื่อความปลอดภัยทั้งคนและเครื่องจักรแล้ว
ส่วนพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาประกาศอธิปไตยที่กำหนดไว้ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ