ตราด- ทร.โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจ.ตราด เปิดแนวรบชายแดนบ้านหนองรี ต.ชำราก ขับไร่ทหารเขมรพ้นอธิปไตยไทยช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังพบกัมพูชา ส่งชุดรบพิเศษ พลซุ่มยิง จรวดหลายลำกล้องเข้าพื้นที่
วันนี้ (9 ธ.ค.)พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านจัง จ.ตราด บริเวณบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด หลังปรากฏชัดเจนจากภาพถ่ายทางอากาศล่าสุดว่า มีกำลังทหารกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอีก ภายหลังที่บ้าน 3 หลังซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรและฐานที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชาได้ถูกรื้อทำลาย รวมทั้งทหารกัมพูชา ยังได้ถอนกำลังไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม กองกำลังทหารกัมพูชา ได้ย้อนกลับมารุกล้ำอธิปไตยอีก รวมทั้งมีการเพิ่มเติมกำลังในพื้นที่ กรณีนี้ ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามหลักสากลจากเบาไปหาหนัก
ทั้งการประสานแจ้งเตือน และการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในทุกระดับ เพื่อให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ของฝ่ายไทยโดยเร็ว
แต่แม้ฝ่ายไทย จะใช้ความอดกลั้นและดำเนินการเจรจามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากกำลังทหารกัมพูชาจะไม่ถอนกำลังออกจากดินแดนของไทยแล้ว กลับยังพบว่ามีการเสริมกำลังเพิ่มเติม เช่น ชุดรบพิเศษ พลซุ่มยิง จรวดหลายลำกล้อง รวมถึงปรับปรุงฐานที่มั่นสิ่งอำนวยความสะดวกทางยุทธวิธีในลักษณะที่กระทบต่ออธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน
เช่น การขุดคูเลต การติดตั้งอาวุธหนัก และการใช้อากาศยานไร้คนขับเข้ามาลาดตระเวนในพื้นที่และที่ตั้งทางทหารของฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกองทัพเรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นท่าทีที่แสดงถึงการคุกคามต่ออธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน
ดังนั้น เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ กองทัพเรือและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อขับไล่กำลังทหารกัมพูชาออกจากดินแดนอธิปไตยของไทย ตามหลักการป้องกันตนเองสากล (Right of Self-Defence) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยยังคงยึดมั่นในหลักการใช้กำลังตามความจำเป็นและได้สัดส่วน เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะลุกลาม
ทั้งนี้ กองทัพเรือ ขอยืนยันว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของศูนย์บัญชาการทางทหารและ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญ พร้อมทั้งยืนยันว่าไทยจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเด็ดขาด
ขณะที่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานเพิ่มเติมว่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตราด ได้เริ่มเปิดปฎิบัติการเมื่อเวลา 05.30น.ที่ผ่านมา