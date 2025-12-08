อช.กุยบุรีเร่งแปรรูปไม้จันทน์หอม 20 ต้น ส่งสำนักช่างสิบหมู่ ใช้จัดสร้างพระโกศ–เครื่องประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประจวบคีรีขันธ์ - อุทยานแห่งชาติกุยบุรีคืบหน้าการตัดไม้จันทน์หอมยืนต้นตายครบ 20 ต้น เร่งชักลาก–ผ่าแปรรูป ก่อนบันทึกปริมาณไม้ทั้งหมด เตรียมส่งมอบสำนักช่างสิบหมู่ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (8 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันทน์หอม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมี พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ เป็นประธานในพิธี เพื่อจัดเตรียมไม้จันทน์หอมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายบำรุงรัตน์ พลอยคำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้การตัดไม้จันทน์หอมจำนวน 20 ต้นที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติได้ดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งตัดทอนเป็นท่อนเตรียมแปรรูป เหลือขั้นตอนการชักลากไม้ลงจากพื้นที่สูง คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2–3 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จากกุยบุรีและพื้นที่ข้างเคียงร่วมกับกำลังทหารช่วยสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง
หลังจากเคลื่อนย้ายลงสู่ลานปฏิบัติงานแล้ว จิตอาสาจากทั่วประเทศจะร่วมกันผ่าไม้และแปรรูปตามขนาดที่กำหนด คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ พร้อมจัดทำบันทึกรายละเอียดจำนวนไม้ทั้งหมด ทั้งจำนวนแผ่นและปริมาตรลูกบาศก์เมตร ก่อนบรรทุกส่งมอบให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรเพื่อนำไปประกอบงานพระราชพิธี
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีถือเป็นแหล่งไม้จันทน์หอมสำคัญของประเทศ โดยที่ผ่านมาเคยใช้ไม้จากพื้นที่แห่งนี้จัดสร้างพระโกศ พระเมรุมาศ และเครื่องประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์ อาทิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สำหรับครั้งนี้ ไม้จันทน์หอมจากกุยบุรีจะถูกนำไปจัดสร้างพระโกศจันทน์ พระหีบจันทน์ ท่อนฟืนไม้จันทน์ รวมถึงช่อไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามราชประเพณีอันทรงเกียรติสืบมา