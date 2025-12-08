สระแก้ว- ตำรวจภูธรสระแก้ว ระดมกำลังชุดควบคุมฝูงชนและตำรวจสืบสวนกว่า 400 นาย หนุนภารกิจพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง-อพยพประชาชน หลังเกิดการปะทะบริเวณชายแดนสระแก้ว ส่วนปั๊มน้ำมันในอรัญประเทศทยอยปิดบริการ เหตุน้ำมันหมด
จากกรณีที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กองกำลังบูรพา เกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยพบว่า ฝ่ายกัมพูชา ได้เตรียมพร้อมรบสูงสุดตามแนวชายแดนในพื้นที่ จ.สระแก้ว และมีการตรวจพบกาาเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงอาวุธหนักเข้าที่มั่นอย่างต่อเนื่อง
กองกำลังบูรพา จึงได้เข้าปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยบริเวณถนนศรีเพ็ญ ชายแดนบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว อ. โคกสูง จนกระทั่งเวลา 13.55 น.ได้มีเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นบริเวณชายแดนโคกสูง จนทำให้ชาวบ้านที่กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ต้องพากันวิ่งเข้าบังเกอร์หลบภัยนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้ (8 ธ.ค.) ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้เรียกกำลังชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) และตำรวจสืบสวน ภ.จว.สระแก้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 400 นาย ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ณ สถานีตำรวจภูธรโคกสูง เพื่อเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่กำชับให้ทุกพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนการอพยพประชาชนทันทีหากได้รับคำสั่ง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องพร้อมปฏิบัติภารกิจตามแผน “พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง” ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน การอำนวยความสะดวกด้านจราจรสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลัง รวมถึงการสนับสนุนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ปั๊มน้ํามันตามแนวชายแดน อรัญประเทศ เริ่มทยอยปิดบริการเนื่องจากไม่มีน้ํามันจ่ายให้กับประชาชนที่ทยอยนำรถเข้าเติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา