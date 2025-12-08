xs
ตราด ยังไม่สั่งอพยพ​ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแต่เตรียม​การณ์ไว้​หมดแล้ว100%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด -​ ตราด ยังไม่สั่งอพยพ​ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ยันเตรียม​การณ์​หมดแล้วทั้ง100% ทั้งศูนย์​อพยพ​กระจายใน 3 อำเภอ ยานพาหนะกว่าหมื่นคันสำหรับเคลื่อนย้ายประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย หากเกิดเหตุปฎิบัติการ​ได้ทันที

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 8 ธ.ค.)​ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมออนไลน์ด่วน 7 จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ประกอบด้วย จ.จันทบุรี, สระแก้ว, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และ จ.ตราด เพื่อมอบนโยบายและติดตามสถานการณ์ชายแดนในแต่ละพื้นที่

 โดยขณะนี้มี 5 จังหวัดที่สั่งอพยพประชาชนแล้ว เหลือเพียง จ.จันทบุรีและตราด ที่ยังไม่มีการสั่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย แต่อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อม

ทั้งนี้ในส่วนของ จ.ตรา​ด มีนายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้นำหัวหน้าหน่วยฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม โดยยืนยันว่า จ.ตราด มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นถึง 100% 


โดย จ.ตราด มีพื้นที่ติดชายแดนทางบก ระยะทาง 171 กิโลเมตร กินพื้นที่3 อำเภอ 12 ตำบล 52 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีหลุมหลบภัย 53 หลุม มีประชาชนจำนวน 56,968 คน มีศูนย์พักพิง(อพยพ) 118 แห่งกระจายอยู่ใน 3 อำเภอ และมียานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย จำนวน 1,3945 คัน

และล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและหัวหน้าหน่วยทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา แล้วเช่นกัน








