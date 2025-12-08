ตราด - ตราด ยังไม่สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ยันเตรียมการณ์หมดแล้วทั้ง100% ทั้งศูนย์อพยพกระจายใน 3 อำเภอ ยานพาหนะกว่าหมื่นคันสำหรับเคลื่อนย้ายประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย หากเกิดเหตุปฎิบัติการได้ทันที
เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 8 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกประชุมออนไลน์ด่วน 7 จังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา ประกอบด้วย จ.จันทบุรี, สระแก้ว, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และ จ.ตราด เพื่อมอบนโยบายและติดตามสถานการณ์ชายแดนในแต่ละพื้นที่
โดยขณะนี้มี 5 จังหวัดที่สั่งอพยพประชาชนแล้ว เหลือเพียง จ.จันทบุรีและตราด ที่ยังไม่มีการสั่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย แต่อยู่ในขั้นเตรียมความพร้อม
ทั้งนี้ในส่วนของ จ.ตราด มีนายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้นำหัวหน้าหน่วยฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม โดยยืนยันว่า จ.ตราด มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นถึง 100%
โดย จ.ตราด มีพื้นที่ติดชายแดนทางบก ระยะทาง 171 กิโลเมตร กินพื้นที่3 อำเภอ 12 ตำบล 52 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีหลุมหลบภัย 53 หลุม มีประชาชนจำนวน 56,968 คน มีศูนย์พักพิง(อพยพ) 118 แห่งกระจายอยู่ใน 3 อำเภอ และมียานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย จำนวน 1,3945 คัน
และล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและหัวหน้าหน่วยทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา แล้วเช่นกัน