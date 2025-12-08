ตราด - ฉก.นย.ตราด ประสานผู้ว่าฯเตรียมพร้อมอพยพประชาชน หลังสถานการณ์ชายแดนฝั่งตะวันออกส่อเค้าระอุ พร้อมสั่งปิดตายถนนเข้าบ้าน 3 หลัง ต.ชำราก เตรียมพร้อมเปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นแผ่นดินจากเขมร
วันนี้ (8 ธ.ค.) น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้ประสานไปยัง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เตรียมความพร้อมเรื่องการอพยพประชาชน หลังเกิดการปะทะรอบที่ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาค 2 และยังมีรายงานว่า กองกำลังบูรพา ตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชา ที่มีการเตรียมพร้อมรบสูงสุดตามแนวชายแดนสระแก้ว โดยมีการระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าที่มั่นตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ก็เพื่อรองรับการเปิดปฏิบัติทางทหาร ที่หากเริ่มปฎิบัติการเมื่อมดก็จะแจ้งไปยังฝ่ายปกครองให้อพยพประชาชนในทันที
ส่วนในพื้นที่บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก อ.เมืองตราดนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ทหาร ได้นำลวดหนามหีบเพลงวางปิดหน้าทางเข้าเพื่อกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าโดนเด็ดขาดแล้ว เนื่องจากพื้นที่ด้านในเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร ที่เตรียมจะยึดคืนพื้นที่บ้าน 3 หลังที่ถูกฝ่ายกัมพูชา รุกล้ำอธิปไตยไทยมานานกว่า 40 ปี
ขณะที่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม กองทัพเรือ ได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่บ้านชำรากแล้วตั้งแต่เมื่อวาน หลังมีข่าวทหารไทยถูกทหารกัมพูชา ยิงจนได้บาดเจ็บในพื้นที่กองทัพภาค 2
ด้าน บรรยากาศบริเวณโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม (วัดท่ากุ่ม) ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด ที่อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 10 กิโลเมตรนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ นายสุทธิลักษณ์ คุ้มครองรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท สมบูรณ์น้ำมันปาล์ม บ่อไร่ จำกัด รวมทั้ง บริษัท ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง จำกัด และคณะนักศึกษา วปอ. ได้ร่วมกันนำบังเกอร์จำนวน 10 ท่อน มามอบให้กับทางโรงเรียนฯ
เพื่อให้ทั้งนักเรียนและครู ได้มีที่หลบภัยหากเกิดเหตุการณ์รุนแรง และยังได้มอบให้กับโรงเรียนแนวชายแดนอีก 6 แห่งด้วย