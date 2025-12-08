ชายแดนสระแก้วตึงเครียดหนักประชาชน 4 อำเภอเร่งอพยพเข้าศูนย์พักพิง

สระแก้ว- ชายแดนสระแก้วตึงเครียดหนัก หน่วยงานความมั่นคงประกาศยกระดับการเตือนภัยสาธารณะขั้นรุนแรง กองกำลังบูรพา เร่งอพยพประชาชน 4อำเภอเข้าศูนย์พักพิง ระดมทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
วันนี้ (8 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้ว ว่าเริ่มทวีความตึงเครียดตั้งแต่เวลา 09.45 น.ที่ผ่านมา หลังมีการยืนยันว่าเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนจนทำให้เจ้าหน้าที่ทหารไทยเสียชีวิต 2 นายบาดเจ็บ 4 นาย ทำให้หน่วยงานความมั่นคงได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยสาธารณะเป็นขั้นรุนแรง พร้อมสั่งอพยพประชาชนในเขตเสี่ยงโดยทันที
โดย กองกำลังบูรพาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดน 165 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอประกอบด้วย อ.ตาพระยา,โคกสูง, อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด ให้อพยพประชาชนออกจากชายแดนทั้งหมดไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดจัดเตรียมภายในเวลา 10.00 น.
พร้อมออกคำเตือนให้ผู้ที่ยังคงอยู่ในบ้านพักหรือชุมชนตามแนวชายแดนอาจได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ พร้อมขอให้เชื่อฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ห้ามลังเลหรือรอการยืนยันซ้ำ เพราะสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ชายแดนบ้านหนองจาน – หนองหญ้าแก้ว เงียบราวเมืองร้าง
ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่บ้านหนองจาน และ หนองหญ้าแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เส้นชายแดนที่สุด พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ทยอยออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านและประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนให้อพยพเร่งด่วน
กระทั่งเวลาประมาณ 09.41 น. หมู่บ้านทั้งสองแห่งแทบไร้ผู้คน และเหลือเพียงเจ้าหน้าที่และจุดตรวจชั่วคราวที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางหลัก ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความเงียบงันและความกังวลของผู้ที่ยังเร่งเก็บสิ่งของชิ้นสุดท้ายขึ้นรถเพื่อเดินทางออกไป
ตำรวจ–อส.–ชรบ. ระดมกำลังอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
ทั้งนี้กำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งตำรวจ กองร้อยอาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ได้ถูกระดมเข้ามาในพื้นที่อย่างหนาแน่นเพื่อเปิดเส้นทางอพยพ จัดระเบียบการจราจร และตรวจสอบความปลอดภัยของถนนทุกจุดก่อนนำประชาชนเข้าสู่เส้นทางมุ่งหน้าไปยังจุดพักคอยและศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดจัดมั่นไว้ให้
เช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันใน อ.โคกสูง ได้ม ผู้คนแห่เติมน้ำมันก่อนออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่ปั๊มน้ำมันหลายจุดใน อ.โคกสูง มีประชาชนเดินทางมาเติมน้ำมันจำนวนมาก เพื่อเตรียมออกจากพื้นที่หลังได้รับการประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด ทำให้บางจุดมีรถต่อคิวยาวกว่าปกติหลายเท่า