แม่น้ำระยองเอ่อท่วมถนนอารีรักษ์ -บ้านเรือน ปชช.ในเขตตัวเมืองจนต้องร้องขอกระสอบทราย

ระยอง - ระยองก็ท่วม !! ทะเลหนุนสูง ทำแม่น้ำระยองเอ่อท่วมถนนอารีรักษ์ -บ้านเรือนประชาชนในเขตตัวเมือง ระดับน้ำสูง 10-15 ซม.ชาวบ้าน ต้องเขียนป้ายชูให้รถงดใช้เส้นทางหลังน้ำทะลักเข้าบ้านจนต้องวอนเทศบาลฯ เร่งนำกระสอบทรายเข้าช่วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ ( 7 ธ.ค.) น้ำจากแม่น้ำระยอง บริเวณปากแม่น้ำ ได้ไหลเอ่อท่วมถนนอารีรักษ์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง ระดับน้ำประมาณ 10-15 เซ็นติเมตรและยังเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ จนชาวบ้านต้องเขียนป้ายชูให้รถที่สัญจรผ่านไปมางดใช้เส้นทางดังกล่าวเนื่องจากน้ำได้ไหลเข้าบ้าน
และยังขอให้เทศบาลนครระยอง เร่งนำกระสอบทรายเข้าช่วยวางป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้ามากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครระยอง ได้นำกรวยปิดเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมและให้เลี่ยงไปใช้เส้นอื่น
ป้าพิณ บอกว่าน้ำได้เอ่อท่วมถนนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงที่จะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ แต่ในครั้งนี้ทะเลหนุนสูงกว่าปกติ และยังมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ก็ยังจะมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกจึงได้ขอให้เทศบาลฯ นำกระสอบทรายมาช่วย เพราะขณะนี้บ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำไหลเข้าท่วมแล้ว
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบริเวณถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5 และบริเวณริมแม่น้ำระยองหน้าสุสานบางจากในเขตตัวเมืองระยอง ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนจนทำให้มีน้ำเอ่อท่วมผิวจราจร ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ.