ชลบุรีน้ำทะเลหนุนสูงวันที่ 2 ผู้ว่าฯ กำชับหน่วยงานพื้นที่ ปชส.ประชาชนเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผู้ว่าฯ ชลบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงวันที่2 กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงถนนที่ได้รับผลกระทบหนักทั้ง ด้านหลัง อบจ.ชลบุรี ถนนโรงพยาบาลเก่า ถนนตำหนักน้ำ และสะพานชลมารควิถี
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (7 ธ.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายองอาจ ประเสริฐจิตต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงเป็นวันที่ 2 จนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการสัญจรของประชาชนในเขตตัวเมืองชลบุรี
รวมทั้งตรวจดูสภาพน้ำทะเลที่ได้ไหลเข้าท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะบริเวณถนนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งทางจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนไว้ก่อนหน้า อาทิ ซอยนารถมนตเสวี (ด้านหลัง อบจ.ชลบุรี) ถนนโรงพยาบาลเก่า ถนนตำหนักน้ำ และสะพานชลมารควิถี
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อน และหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงในอนาคต
นอกจากนั้นยังให้แจ้งเตือนประชาถนนที่หลีกเลี่ยงการจราจรในจุดที่มีน้ำทะเลเอ่อท่วมสูง รวมทั้งเน้นย้ำให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นประจำ รวมทั้งบริเวณชายทะเล