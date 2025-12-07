“ภูอีเลิศ”แหล่งท่องเที่ยวอันซีน@นาแห้วเมืองเลยยลทิวทัศน์ได้ทั้งฝั่งไทยและลาว

เลย- บรรยากาศท่องเที่ยววันหยุยาวสุดสัปดาห์ที่ จ.เลยคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวบนภูต่างๆ “ภูอีเลิศ”เป็นอีกจุดหมายปลายทางของผู้ชื่นชอบธรรมชาติบนดอย ที่มองเห็นวิวทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว “ผาบักเกิดและผาหินวัดใจ”กลายเป็นอันซีนที่พลาดเซลฟี่อวดพรรคพวกไม่ได้
ในห้วงหยุดสุดสัปดาห์นี้ สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยหนาวกำลังดี หมอกบางๆปกคลุมป่าเขาในยามเช้า เห็นแล้วสบายตา อุณหภูมิอยู่ที่ 10-13 องศาฯบนพื้นที่สูงและในพื้นราบ 17-18 องศาฯ
ผาบักเกิด” และ “ผาหินวัดใจ บน “ภูอีเลิศ” อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม
สำหรับ ภูอีเลิศ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุดอันซีนของจังหวัดเลย อยู่ที่ตำบลปากหมัน อ.ด่านซ้าย เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกสุดปัง ที่ใครๆมากี่ครั้ง ก็สามารถชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน ระหว่างไทย-ลาว ได้ตลอดทั้งปี ช่วงนี้อากาศหนาวพอดี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 620 เมตร เช้าวันนี้(7ธ.ค.)บนภูอีเลิศ 12 องศาฯ