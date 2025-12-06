สุดสลด!หม้อแรงดันโรงงานทำขนมจีนปายระเบิด บึ้มสนั่นบ้านพัง ดับ 1 เจ็บ 2

แม่ฮ่องสอน – เกิดอุบัติเหตุสุดสลด..หม้อแรงดันโรงงานทำขนมจีนปาย ระเบิดบึ้มสนั่น แรงอัดทำบ้านที่ดัดแปลงเป็นโรงงานพังยับ คนดับคาที่ 1 เจ็บอีก 2 ราย เบื้องต้นคาดอุปกรณ์บางส่วนชำรุดไม่ได้ตรวจเช็ค/ซ่อม
วันนี้(6 พ.ย.68) ร.ต.อ.พงษ์ศร กันเต็ง รอง สว.(สอบสวน) พงส.เวรฯ สถานีตำรวจภูธรปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้ง จาก ศูนย์วิทยุ สภ.ปาย ว่าเกิดเหตุ หม้อต้มขนมจีน ระเบิด มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ในบ้านเลขที่ 289 ม.6 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา และออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย แพทย์เวรฯ รพ.ปาย
จากการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุที่ดัดแปลงเป็นโรงงานทำเส้นขนมจีนส่งขายทั่วอำเภอปาย เป็นบ้านเดี่ยวติดพื้น สภาพบ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหลังจากแรงดันอย่างรุนแรง และ พบศพ น.ส.กิ่งแก้ว จันทร์เดือน อายุ 52 ปี มีแผลฉีกขาดตามลำตัว ได้รับบาดเจ็บรุนแรง จากแรงระเบิดหม้อต้มทำความร้อน จึงร่วมกับแพทย์ ทำการชันสูตรพลิกศพ บันทึกตรวจที่เกิดเหตุไว้ และได้แจ้ง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดต่อไป
จากนั้น จึงได้เดินทางไป ยัง โรงพยาบาลปาย ทราบชื่อผู้บาดเจ็บ อีก 2 ราย คือ 1.นายจำนง ธรรมสอน อายุ 58 ปี ที่อยู่ 289 ม.5 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ-แขนขวา มีแผลฉีกขาด และมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย 2.นายวรวิทย์ กิทำ อายุ 47 ปี ได้รับบาดเจ็บ มีแผลน้ำร้อนลวก บริเวณหน้าผาก แขน 2 ข้าง-ต้นขาซ้าย มีแผลฉีกขาดบริเวณข้อ-อุ้งมือซ้าย ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์
ส่วนสาเหตุของหม้อไอน้ำแรงดันสูงระเบิดในครั้งนี้ ต้องรอให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากหม้อไอน้ำแรงดันน่าจะมีอุปกรณ์บางส่วนชำรุด โดยที่ไม่มีการตรวจเช็คมาก่อนก็อาจจะเป็นไปได้.