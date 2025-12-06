น้ำทะเลหนุนสูงทำถนนเขตตัวเมืองชลบุรี-ชายหาดบางแสนถูกน้ำเอ่อท่วม30-50ซม.

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในเขตตัวเมืองชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทำถนนหลายสายถูกน้ำทะเลไหลท้วม โดยเฉพาะถนนเลียบชายทะเลช่วงใกล้ที่ว่าการ อ.เมืองชลบุรี ส่วนชายหาดบางแสน น้ำทะเลขึ้นสูงจนมิดชายหาด นักท่องเที่ยวต้องนั่งใต้ต้นมะพร้าว บางส่วนลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา( 6 ธ.ค.) ได้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงจนทำให้ถนนหลายสายในเขตตัวเมืองชลบุรี ถูกน้ำทะเลไหลท่วม โดยเฉพาะบริเวณถนนเลียบชายทะเลช่วงใกล้กับที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ที่มีน้ำทะเลท้วมสูงประมาณ 30- 50 เซนติเมตร เรื่อยไปจนถึงศาลารวมใจชน รวมระยะทางกว่า 500 เมตร แต่รถเล็กยังสามารถวิ่งผ่านได้
ส่วนถนนสายหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี รถสามารถวิ่งได้เพียง1เลน ผู้สัญจรบางรายเมื่อเห็นน้ำทะเลหนุนสูง ได้พากันหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนเส้นอื่น
ขณะที่ผู้ใช้รถยนต์ใหม่ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า ต่างไม่กล้าวิ่งผ่านถนนสายดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบไปไฟ
เช่นเดียวกับที่ชายหาดบางแสน ที่พบว่าน้ำทะเลขึ้นสูงจนมิดชายหาดทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนต้องพากันหลบขึ้นไปนั่งบริเวณใต้ต้นมะพร้าว มองดูน้ำทะเลที่ใสสะอาด ไม่มีคลื่น บางส่วนก็พาลูกหลานลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
นายน้อย ศรีวิไล ผู้ประกอบการชายหาดบางแสน บอกว่าวันนี้น้ำทะเลหนุนสูงจนต้องเก็บเตียงผ้าใบประมาณ 2-3แถวที่จมน้ำขึ้นมาไว้บนบก แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกิจการแต่อย่างใด และคาดว่าช่วงบ่ายถึงเย็นก็น่าจะลดลง
เช่นเดียวกับ นายวิชิต แก้วทอง เจ้าของเรือกล้วยที่บอกว่าสาเหตุที่น้ำทะเลหนุนสูงเป็นไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงวันพระกลางเดือน ซึ่งคาดว่าจะเป็นแบบนี้ประมาณไม่เกิน 3 วัน ก็เข้าสู่ภาวะปกติ