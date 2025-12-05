สถิตตราบนิรันดร์!สองสามีภรรยาเปิดร้าน “โอ๊ปป้าฯอุทัยธานี”แจกฟรีปาท่องโก๋-ข้าวกล่อง ถวายพระราชกุศล “ร.๙ และพระพันปีหลวง”

อุทัยธานี – สามีภรรยาเปิดร้าน “โอ๊ปป้า ปาท่องโก๋ อุทัยธานี” แจกฟรีทั้งปาท่องโก๋-ข้าวกล่อง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
เช้าวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันนี้(5 ธ.ค.68) นายพรเทพ เตียวิรัตน์ อายุ 43 ปี พร้อมภรรยา เจ้าของร้าน “โอ๊ปป้า ปาท่องโก๋” ถนนเติมศิริ อ.เมืองอุทัยธานี ใกล้ทางเข้าท่ารถโดยสาร บขส. อุทัยธานี ได้เปิดร้านแจกปาท่องโก๋และอาหารกล่องให้แก่ประชาชนฟรี
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ซึ่งทรงเสด็จสวรรคต ทำให้บรรยากาศที่ร้านตั้งแต่เช้า มีประชาชนทยอยเดินทางมารับปาท่องโก๋และอาหารกล่องอย่างต่อเนื่อง
นายพรเทพ เปิดเผยว่า ทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทย และเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง โดยตั้งใจไว้ว่าทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จะจัดกิจกรรมแจกอาหารให้ประชาชนรับประทานได้ฟรีแบบไม่จำกัด พร้อมจัดเตรียมข้าวกล่องเป็นอาหารเช้าเพิ่มเติมให้ด้วย เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการทำความดีและแบ่งปันแก่สังคม