เดือด! ผู้ปกครอง รร.นิคมสร้างตนเองฯ สระบุรี รวมตัวขับไล่ ผอ. ปมปัญหาบริหารงาน–ร้องครูทำโทษเด็ก ป.6 รุนแรง เด็กมีแผลฟกช้ำ แม่พาลูกแจ้งความเอาผิด

สระบุรี - ผู้ปกครองกว่า 30 คนรวมตัวชูป้ายขับไล่ผอ. รร.นิคมสร้างตนเองฯ สระบุรี ร้อง 8 ปมปัญหาเรื้อรัง ทั้งทุนเด็กยากจน–อาหารกลางวัน–สหกรณ์–วินัยครู ขณะอีกครอบครัวแจ้งความครูทำโทษเด็ก ป.6 เกินกว่าเหตุ ผอ.แจงตั้งกรรมการสอบ พร้อมดำเนินวินัยครู
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Baitoey Netnapa” โพสต์ภาพกลุ่มผู้ปกครองกว่า 30 คน รวมตัวชูป้ายขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) หมู่ 7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ภายในวัดนิคมศรีมาราม (วัดเขาดิน) หลังเกิดความไม่พอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ พบผู้ปกครองและคณะครูร่วมรับฟังข้อเรียกร้อง รวม 8 ประเด็น ได้แก่ ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โครงการอาหารกลางวัน การดำเนินงานร้านค้าสหกรณ์ 2 แห่ง การจ้างนักการภารโรง เด็กนอกพื้นที่เข้ามาเรียน ครูมาโรงเรียนล่าช้า ความสะอาดพื้นที่–ล้างจาน–ล้างหม้อ–ห้องน้ำ การให้รางวัลเด็กแข่งขันชนะด้วยอาหาร KFC ทั้งนี้ โรงเรียนมีนักเรียน 134 คน ครูและบุคลากร 16 คน
หลังจากนั้น ผู้ปกครองถูกเชิญเข้าประชุมชี้แจง โดยมี นางดารินทร์ จ้ายทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระพุทธบาท และฝ่ายปกครองร่วมรับฟัง อย่างไรก็ตาม การชี้แจงยืดเยื้อกว่า 4 ชั่วโมง โดยเฉพาะเรื่องทุนเด็กยากจนที่ผอ.ไม่สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองบางรายถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่
นางเสาร์ ผู้ปกครองรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ผู้ปกครองต้องการคำตอบที่ชัดเจน แต่ผู้อำนวยการยังผลักภาระให้รอคำสั่งจากเขตพื้นที่ ทำให้กังวลว่าจะล่าช้า จึงวอนสื่อช่วยติดตาม
ต่อมา นางสาวศิริทอง โคกเสือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 ได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าลูกชายถูกครูประจำชั้นทำโทษรุนแรง โดยการ กระชากผม บีบแขน ทุบหลัง และหยิกแขนจนเป็นแผลเลือดซิบ เหตุเกิดช่วงก่อนเที่ยงวันที่ 3 ธ.ค. โดยมีเด็กนักเรียนอีก 2 คนยืนยันเหตุการณ์
ผู้ปกครองได้นำลูกชายและเพื่อนอีก 2 คน เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.พระพุทธบาท ก่อนเดินทางไปโรงเรียนเพื่อขอคำชี้แจงจากผู้อำนวยการ
นางสาวศิริทอง ระบุว่า “ลูกถูกทำโทษเพราะร้องเพลงเสียงดังในห้อง แต่ไม่น่าทำแรงขนาดนี้ แผลเลือดซิบ นี่ป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ลูกมีรอยถูกหยิก ครั้งนี้รุนแรงที่สุด ต้องแจ้งความเพราะลูกเจ็บจริงและเสียสุขภาพจิตมาก”
นางดารินทร์ จ้ายทองอยู่ ผอ.โรงเรียน เปิดเผยว่า จากการสอบถามครูผู้ก่อเหตุ ครูไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความรุนแรง แต่โรงเรียนยืนยันว่า การลงโทษต้องเป็นไปตามนโยบายกระทรวงฯ มีเพียง 4 สถาน และได้แจ้งครูเป็นประจำ
เบื้องต้นโรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนวินัย พร้อมเตรียมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างครู–ผู้ปกครอง–ผู้บริหาร และย้ำว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยคดีความให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจ
ส่วนข้อเรียกร้อง 8 ข้อของผู้ปกครอง ผอ.ระบุว่า โรงเรียนได้รับหนังสือร้องเรียนเพียง 6 ข้อ และได้ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ