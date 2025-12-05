จับแล้ว! คนร้ายบุกเดี่ยวบริษัทเงินกู้ จี้หัวหน้าสาขา–ขังห้องน้ำ กวาดเงินกว่า 4 หมื่นหลบหนี สารภาพหาเงินใช้หนี้นอกระบบ

เพชรบุรี - ตำรวจเพชรบุรีตามภาพวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุบุกชิงทรัพย์บริษัทเงินกู้ย่านสี่แยกหนองกระจก รวบได้คาบ้านพัก พบเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาก่อน ผู้ต้องหารับสารภาพทำไปเพราะถูกทวงหนี้นอกระบบจนจนมุม
จากเหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปชิงเงินสดกว่า 40,000 บาท ภายในบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสี่แยกหนองกระจก เลขที่ 76 ม.8 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี พร้อมจับนายธนกฤต กำไลแก้ว อายุ 30 ปี หัวหน้าสาขา ขังไว้ในห้องน้ำ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 68 ล่าสุด ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีสามารถติดตามจับกุมนายธนพงษ์ สุขจำเริญ อายุ 47 ปี ชาวตำบลหาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้ายขณะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี จนนำไปสู่การระบุตัวและติดตามจับกุมได้อย่างรวดเร็ว
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายธนพงษ์รับสารภาพเป็นคนก่อเหตุจริง และยังเผยว่าเคยลงมือในพื้นที่เมืองเพชรบุรีมาแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ในลักษณะเดียวกัน โดยระบุว่าต้องการนำเงินไปใช้หนี้เงินกู้นอกระบบที่ถูกกดดันอย่างหนัก
ผู้ต้องหายังให้การว่าในทุกครั้งหลังลงมือก่อเหตุจะนำเซฟเวอร์และมีดที่ใช้ไปโยนทิ้งน้ำเพื่อทำลายหลักฐาน ส่วนกางเกงยีนส์ที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุได้เผาทิ้งไว้ก่อนถูกจับกุม
ของกลางที่ยึดได้ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน 1 คัน เสื้อผ้า รองเท้า และหมวกกันน็อกที่ใช้ในวันก่อเหตุ โดยตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองเพชรบุรี และประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาของกลางที่ผู้ต้องหานำไปทิ้ง เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.