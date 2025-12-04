ดอนตูมไล่ล่าระทึก! พ่อค้าขับเก๋งแหกด่าน รถคว่ำกลางซอย เจอยาบ้า 1 หมื่นเม็ด – คีตามีนอีกเกือบ 100 กรัมม

นครปฐม - ตำรวจนครปฐมตั้งจุดสกัดพบรถต้องสงสัยเร่งเครื่องหนี ก่อนพลิกคว่ำกลางซอยชุมชน ตรวจพบยาบ้า 10,000 เม็ด–คีตามีนกว่า 100 กรัม ผู้ต้องหาสารภาพขนส่งให้เครือข่าย เตรียมขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการเพิ่ม
วันนี้ ( 4 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ได้รับรายงานจาก พ.ต.ท.สมยศ ทรัพย์จรัสแสง รอง ผกก.ป.สภ.ดอนตูม และ พ.ต.ท.ยศพงศ์ พันธุ รอง ผกก.ป.สภ.กำแพงแสน หลังมีการสนธิกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยแหกด่านตรวจ จนรถเสียหลักพลิกคว่ำ และตรวจพบยาเสพติดจำนวนมากภายในรถ ก่อนควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย คือ นายเอกดนัย ทองมาก อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ 14 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์พร้อมของกลางได้แก่ ยาบ้า 10,000 เม็ดยาคีตามีนรวม 100.96 กรัม เงินสด 5,300 บาท
โดยแจ้งข้อกล่าวหาหนักหลายกระทง ทั้งจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 และ 2 เสพยาเสพติด และขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงดึกวันที่ 4 ธันวาคม หลังตำรวจ สภ.ดอนตูมตั้งด่านบริเวณแยกคลองชลประทานนาปู และพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า แจ๊ส สีขาว ทะเบียน ธค 4671 กรุงเทพฯ ขับมาจากเส้นทุ่งสีหลง เมื่อเห็นด่านตรวจ ผู้ขับขี่เร่งเครื่องหลบหนีทันทีตามเส้นคลองชลประทาน มุ่งหน้าแยกลำลูกบัว
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมไล่ล่า ก่อนวิทยุประสาน สภ.กำแพงแสน สกัดเส้นทาง แต่ผู้ต้องหายังขับหลบหนีต่อเนื่อง กระทั่งเลี้ยวเข้าซอยชุมชนต้นมะม่วง หมู่ 2 ต.กำแพงแสน รถเสียหลักชนฟุตบาทพลิกคว่ำ เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวทันที
เมื่อตรวจค้นพบคีตามีน 3 ถุงในกระเป๋ากางเกงผู้ต้องหา และพบยาบ้า 5 มัด พร้อมคีตามีนอีกถุงน้ำหนักเกือบ 90 กรัม ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะคนขับ
นายเอกดนัย ให้การรับสารภาพว่า ยาเสพติดทั้งหมดเป็นของตน โดยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ได้ไปรับยาบ้าและคีตามีนจากนายสมชาย ต้นสอน ที่ริมถนนเพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม ก่อนนำไปซุกที่สวนกล้วยบ้าน “นายนิว” ใน ต.วังน้ำเขียว เพื่อเตรียมส่งให้ชายชื่อ “โข่ง” ที่นัดรับของบริเวณสี่แยกเจริญทอง อ.ดอนตูม
คืนเกิดเหตุได้รับการติดต่อผ่านแอปฯ แมสเซนเจอร์ ให้ไปส่งของ แต่เมื่อพบด่านตรวจจึงหลบหนีจนเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ผู้ต้องหายังยอมรับว่าเสพยาเสพติดหลายชนิด และผลตรวจปัสสาวะจาก รพ.ดอนตูมพบสารเมทแอมเฟตามีนจริง
จากข้อมูลผู้ต้องหาที่ระบุชื่อ “สมชาย – นายนิว – นายโข่ง” เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด พร้อมตรวจสอบเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเพิ่มเติม
สำหรับประวัติของผู้ต้องหา พบเคยมีคดีเกี่ยวกับเครื่องกระสุนปืน และคดีเสพยาเสพติดหลายครั้ง ปัจจุบันถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนตูม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป