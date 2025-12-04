“กาญจนบุรี” พร้อมปักหมุดสู่สายตาโลก! ต้อนรับนักกีฬาหญิง 300 ชีวิต สู้ศึกผจญภัยระดับตำนาน Raid Amazones 2025

กาญจนบุรี - กาญจนบุรีผนึก ททท. และผู้จัดจากฝรั่งเศส เปิดฉากการแข่งขันกีฬากึ่งผจญภัยสำหรับสตรี “Raid Amazones 2025” 30 พ.ย.–8 ธ.ค. 68 โชว์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมดัน Soft Power ผ่านธรรมชาติและวิถีชุมชนไทย
จังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมกับบริษัท ZE BIG ORGANISATION – ZBO สาธารณรัฐฝรั่งเศส เปิดการแข่งขันกีฬากึ่งผจญภัยระดับนานาชาติสำหรับสตรี “Raid Amazones 2025” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ตอกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) บนเวทีโลก พร้อมใช้เสน่ห์ Soft Power ไทยทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดึงดูดสายตานานาชาติ
นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและแสดงศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่มีจุดแข็งด้านภูมิประเทศอันสวยงาม ทั้งป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Active Lifestyle โดยเฉพาะจากยุโรปและทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
การแข่งขัน Raid Amazones ก่อตั้งเมื่อปี 2001 โดยนายอเล็กซองด์ เดอบานน์ (Alexandre Debanne) ภายใต้ปรัชญา “Pas de moteur, que de la sueur” – ไม่มีเครื่องยนต์ ใช้เพียงแรงกาย เพื่อเปิดพื้นที่ให้สตรีได้พิสูจน์ศักยภาพของตนผ่านกีฬาและการเดินทาง ซึ่งในปี 2025 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาหญิงจากทั่วโลกกว่า 300 คน มุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีเพื่อร่วมท้าทายขีดจำกัด
ไฮไลต์การแข่งขัน 5 ประเภท 5 วันสุดท้าทาย วันที่ 2–4 และ 6–7 ธันวาคม 2568 2 ธ.ค. 68 – วิ่งเทรล 13.9 กม. เส้นทางพุน้ำร้อน – โรงเรียนบ้านเขาช้าง อำเภอไทรโยค 3 ธ.ค. 68 – พายเรือแคนู 16.3 กม.ลำน้ำแควใหญ่ – ณ นนท์ แค้มปิ้งแอนด์รีสอร์ท 4 ธ.ค. 68 – จักรยานเสือภูเขา 35 กม. วัดพุน้อย – โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว อำเภอไทรโยค 6 ธ.ค. 68 – วิ่งและปั่นรวม 15.7 กม. บ้านห้วยกระทะทอง – วัดหนองปลาดุก อำเภอไทรโยค 7 ธ.ค. 68 – วิ่ง 8.5 กม. ร้านอาหารบ้านเคโระ – ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของทุกวัน นักกีฬาจะได้สัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเรียนทำอาหารไทย ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เยี่ยมชมน้ำตกเอราวัณ รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน สะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ให้คุณค่าทั้งกับผู้มาเยือนและสิ่งแวดล้อม