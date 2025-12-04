ชาวบ้านหนองจาน – หนองหญ้าแก้ว ส่งสัญญาณเกี่ยวข้าวหมดแล้วอยากเห็นความสงบที่ยั่งยืน

สระแก้ว – ชาวบ้านหนองจาน – หนองหญ้าแก้ว ฝากความหวังเจ้าหน้าที่เร่งปักหมุดชั่วคราวแนวชายแดนให้แล้วเสร็จโดยเร็วหวังได้ความสงบที่เท้จริงกลับคืน จี้ทหารเร่งสร้างกำแพงพรมแดนเพื่อคลายความกังวล บอกขณะนี้ชาวนาเกี่ยวข้าวหมด เจ้าหน้าที่อยากทำอะไรทำได้เลย
วันนี้ (4 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน- หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่ายังคงเป็นไปด้วยความสงบ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยังดีฝากความหวัง กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปักหมุดชั่วคราวตลอดแนวชายแดน ด้วยหวังให้ขั้นตอนต่าง ๆ แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างความชัดเจนในพื้นที่ ลดความเสี่ยงจากความขัดแย้ง
ที่สำคัญยังพากันเรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเร่ง “สร้างกำแพงพรมแดน” เสริมความปลอดภัยในระยะยาว
เพราะต้องการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและสบายใจอีกครั้ง นอกจากนั้นขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวจนหมดแล้ว จึงอยากให้หน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแบบเบ็ดเสร็จ
เช่นเดียวกับ คุณตาชาน ตรีสถิตย์ อายุ 81 ปี ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยเห็นเหตุการณ์ชายแดนตึงเครียดเช่นนี้มาก่อน วันนี้จึงหวังเพียงอย่างเดียวให้เจ้าหน้าที่เร่งปักหมุดชายแดนให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเร่งสร้างกำแพงเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืน เนื่องจากไม่ต้องการอยู่ในภาวะที่ต้องแบกความกลัวทุกวันเช่นนี้
ที่สำคัญชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการที่จะเห็นความสงบแบบยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าหากการปักหมุดแล้วเสร็จจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนได้