ปลดล็อกเวลาขายแอลกอฮอล์ ไม่ช่วยยอดขายเพิ่ม แนะรัฐอย่าห้าม/ให้ขายโดยเสรี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ปลดล็อก ช่วงเวลาห้ามขายแอลกอฮอล์ 14.00-17.00 น. ทดลอง 180 วัน ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายแห่งในจ.ขอนแก่นเผย ไม่ทำให้ยอดขายเพิ่ม แต่จะส่งผลดีกับร้านสะดวกซื้อและร้านชำมากกว่า แนะรัฐยกเลิกกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดีกว่า
ภายหลังจากมีประกาศจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 ปลดล็อกช่วงเวลาห้ามขายเหล้า-เบียร์ ขยายเวลาดื่มในร้าน ทดลอง 180 วัน มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
จากการพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะร้านฟรายเดย์และร้านสุนทรี ริมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น มองไปในทิศทางเดียวกัน ว่าร้านอาหารยอดอาจจะเพิ่มขึ้น 5-10% แต่คนที่จะได้รับผลประโยชน์เต็มๆ คือร้านสะดวกซื้อ และอยากให้ยกเลิกกำหนดช่วงระยะเวลาขายไปเลยจะดีกว่า หลบๆซ่อนขายซ่อนกิน
นายพีรวัส บุตรวงศ์ อายุ 47 ปี เจ้าของร้าน Friday ขอนแก่น กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าเป็นการดีสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการ เพราะคนที่ต้องการดื่มไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ แต่จริงๆแล้วลูกค้ากลุ่มนี้มีส่วนที่น้อยมาก 5-10% ในร้าน เพราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็น ถึงจะเปิดแต่เช้าแต่จะขายได้เป็นอาหาร กาแฟ แต่อาจจะเพิ่มยอดขายได้นิดหน่อย เพราะช่วงเวลากลางวันวันธรรมดาคนที่จะมาดื่มคงน้อยมากๆ
มาตรการปลดล็อกเวลาขาย ร้านค้าที่จะได้รับอานิสงส์น่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อมากกว่า เพราะหาซื้อง่ายและยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ก่อนหน้าไม่เคยขายได้ช่วงเวลานี้ แต่พอปลดล็อกแล้วขายได้หมด ยอดขายน่าจะเพิ่มอย่างเห็นได้ชัด ความคิดเห็นส่วนตัวหากยกเลิกกำหนดช่วงเวลาการขายไปเลยน่าจะดีกว่า เพราะบางคนอยากกินแต่ช่วงเลิกงาน กินเร็วก็อยากเลิกเร็ว 3-4 ทุ่มกลับบ้านนอนแบบนี้ก็มี
ที่กำหนดระยะเวลาทดลอง 180 วันที่ออกมาใช้ มองว่ายกเลิกไปเลยดีกว่ากำหนดช่วงเวลาขาย ปล่อยอิสระไปเลย ปกติก็มีร้านลักลอบขายในช่วงเวลาแบบนั้นอยู่แล้ว ถ้าจะเอากฎหมายมาบังคับใช้จริงน่าจะถูกจับกันเยอะ ฉะนั้นแล้วมองว่าให้ยกเลิกกำหนดช่วงเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยน่าจะดีกว่า
ขณะที่นายชามา ทาปลัด อายุ 54 ปี ผู้ดูแลร้าน กล่าวว่า มาตรการปลดล็อกเวลาขายช่วงเวลา 14.00-17.00 น. เป็นเรื่องปกติทั่วไป ไม่มีผลต่อผู้บริโภค แต่จะสะดวกขึ้นและจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนหนึ่ง เพราะประเทศอื่นๆหรือประเทศเพื่อนบ้านขายได้แบบไม่มีเวลาจำกัด มองว่าเป็นเรื่องปกติมาก การปลดล็อกช่วงนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแน่ ต้องมีการขับเคลื่อนของเม็ดเงินเพิ่มเข้ามาในช่วงเวลาที่หายไปกลับคืนมา โดยเฉพาะช่วงปลายปีไฮซีซั่นมีการเฉลิมฉลองจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เยอะ
การปลดล็อกเวลาขายนั่งดื่มได้ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ทางร้านมองว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่น่าเกิน 5-10% เพราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่มานั่งรับประทานอาหารช่วงค่ำ นั่งดื่ม รับประทานอาหาร แต่ที่คิดว่าร้านที่จะได้อานิสงส์จากการปลดล็อกครั้งนี้ คือร้านสะดวกซื้อและร้านชำมากกว่า
สำหรับการนั่งดื่มลากยาวหลังเที่ยงคืนไม่เห็นด้วยที่จะให้มาจ้องจับกระทำความผิดแบบนี้ บางครั้งสั่งเครื่องดื่มมาแล้วยังดื่มไม่หมดก็ต้องนั่งต่อ แต่ดื่มแล้วต้องดูแลตัวเองให้ได้ด้วย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เพราะการเดินทางเดี๋ยวนี้มีแอปพิเคชั่นหลายอย่าง สามารถเรียกให้คนมาขับให้ได้ ตอนนี้มีอะไรหลายอย่างอำนวยความสะดวกมากขึ้น นักดื่มหลายๆคนรู้ดี อยู่ที่จิตสำนึกบุคคลด้วย