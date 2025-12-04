เมืองพัทยาร่วมชุมชน ลุยล้างถนน-คุมเข้มพื้นที่ก่อสร้างลดปัญหาค่าฝุ่นพิษพุ่ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา ร่วมผู้นำชุมชนลุยล้างถนนลดค่าฝุ่น PM 2.5 หลังช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่าฝุ่นพิษในพื้นที่พุ่งสูงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน พร้อมคุมเข้มพื้นที่ก่อสร้างทั่วเมือง
วันนี้ (4 ธ.ค.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา รวมทั้งผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือPM 2.5 หลังในช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่าฝุ่นพิษในพื้นที่เมืองพัทยา พุ่งสูงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
และแม้การตรวจวัดค่าฝุ่นล่าสุดในวันนี้จะอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง คือสีเหลือง 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ เมืองพัทยา ยัง้ดินหน้าฉีดน้ำกวาดล้างถนนเพื่อชะล้างฝุ่นสะสม ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ขณะที่ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ทำความสะอาดทางเท้าและฉีดล้างใบไม้บริเวณเกาะกลางถนนในหลายพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ร่วมลดการก่อฝุ่นเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นของเมืองพัทยา
นายปรเมศวร์ เผยว่า เมืองพัทยา ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นพิษมาโดยตลอด และได้ส่งรถดักฝุ่นออกปฏิบัติงานในช่วงเวลา 04.00–05.00 น. ทุกวันบนถนนสายหลัก รวมทั้งนำรถน้ำฉีดล้างถนนเพื่อลดค่าฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับชุมชนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมแรงทำความสะอาดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง
" กิจกรรมทำความสะอาดถนนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า เมืองพัทยา มีความตระหนักและเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมอาคาร ลงพื้นที่กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วเมืองพัทยา ให้ดูแลพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นให้ได้มากที่สุด" นายปรเมศวร์ กล่าว