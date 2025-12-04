“ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ฮอตสุดในตลาดอ่างทอง รถเข็นไซซ์จิ๋วตะลุยขายทั่วตลาด อิ่มจุใจแค่ 30 บาท คนแห่เรียกหาเจ๊เป็ดทุกวัน

อ่างทอง - ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก–ไก่มะระ รถเข็นไซซ์มินิหนึ่งเดียวในอ่างทอง สีชมพูโดดเด่น เข็นลุยซอกแซกทั่วตลาด ขายอิ่มราคามิตรภาพ 30 บาท เจ๊เป็ดวัย 48 ปี เผยเคล็ดลับน้ำซุปเข้มข้น ต้มเคี่ยวจนได้ที่ก่อนเทใส่ขวดเตรียมขาย
วันนี้ ( 4 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ตลาดสดอ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง พบแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่งใช้รถเข็นขนาดเล็กสีชมพู หรือที่ชาวตลาดเรียกว่า “ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ตระเวนขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกและก๋วยเตี๋ยวไก่มะระทั่วทั้งตลาด สร้างสีสันและความสะดวกให้กับทั้งแม่ค้าและลูกค้าที่มาจับจ่ายในตอนเช้า
รถเข็นของเจ๊เป็ดมีขนาดกว้าง–ยาวเพียงประมาณ 90 เซนติเมตร ติดล้อ 4 ล้อ เข็นคล่องตัว แม้ทางแคบก็ผ่านได้สะดวก กลางคันติดตั้งเตาถ่าน หม้อก๋วยเตี๋ยวขนาดจิ๋ว และอุปกรณ์ทำก๋วยเตี๋ยวครบชุดทั้งเส้น ผัก หมู ไก่ ลูกชิ้น และเครื่องปรุงต่าง ๆ ทำให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถึงที่ จนกลายเป็นขวัญใจคนทำมาหากินในตลาด
นางสาววิมนต์ พลหาญ หรือ “เจ๊เป็ด” อายุ 48 ปี เจ้าของร้าน บอกว่า ก๋วยเตี๋ยวมินิมีจุดเด่นอยู่ที่น้ำซุปซึ่งต้องต้มเคี่ยวในหม้อใหญ่จนได้ที่ก่อนยกลงมาพักให้เย็น แล้วบรรจุใส่ขวดไว้สำหรับเติมในหม้อก๋วยเตี๋ยวบนรถเข็น ขณะขายก็ใช้เตาถ่านอุ่นน้ำซุปให้ร้อนตลอดเวลา หากน้ำซุปหมดก็มีน้ำสต็อกเติมได้ทันที ทำให้รสชาติเข้มข้นคงที่ทุกชาม
เมนูที่ขาย ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก เส้นเล็กและเส้นหมี่ขาว ราคาชามละ 30 บาท เปิดขายตั้งแต่ 07.00–10.00 น. โดยเจ๊เป็ดจะออกขายเป็นประจำตามวันต่าง ๆ ได้แก่พฤหัสบดี : ตลาดอ่างทอง อังคาร : ตลาดนัดวิเศษชัยชาญพุธ : ตลาดอำเภอโพธิ์ทอง ศุกร์ : หยุด เสาร์ : ตลาดนัดโพธิ์ทอง อาทิตย์ : ตลาดนัดวิเศษชัยชาญ
ด้วยความคล่องตัวบวกกับรสชาติอร่อย และราคาย่อมเยา ทำให้ “ก๋วยเตี๋ยวมินิ” กลายเป็นร้านยอดนิยมของชาวอ่างทอง ใครเดินตลาดเป็นต้องเรียกหาเจ๊เป็ดเกือบทุกราย