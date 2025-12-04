xs
xsm
sm
md
lg

“ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ฮอตสุดในตลาดอ่างทอง รถเข็นไซซ์จิ๋วตะลุยขายทั่วตลาด อิ่มจุใจแค่ 30 บาท คนแห่เรียกหาเจ๊เป็ดทุกวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง - ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก–ไก่มะระ รถเข็นไซซ์มินิหนึ่งเดียวในอ่างทอง สีชมพูโดดเด่น เข็นลุยซอกแซกทั่วตลาด ขายอิ่มราคามิตรภาพ 30 บาท เจ๊เป็ดวัย 48 ปี เผยเคล็ดลับน้ำซุปเข้มข้น ต้มเคี่ยวจนได้ที่ก่อนเทใส่ขวดเตรียมขาย

วันนี้ ( 4 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ตลาดสดอ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง พบแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่งใช้รถเข็นขนาดเล็กสีชมพู หรือที่ชาวตลาดเรียกว่า “ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ตระเวนขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกและก๋วยเตี๋ยวไก่มะระทั่วทั้งตลาด สร้างสีสันและความสะดวกให้กับทั้งแม่ค้าและลูกค้าที่มาจับจ่ายในตอนเช้า

รถเข็นของเจ๊เป็ดมีขนาดกว้าง–ยาวเพียงประมาณ 90 เซนติเมตร ติดล้อ 4 ล้อ เข็นคล่องตัว แม้ทางแคบก็ผ่านได้สะดวก กลางคันติดตั้งเตาถ่าน หม้อก๋วยเตี๋ยวขนาดจิ๋ว และอุปกรณ์ทำก๋วยเตี๋ยวครบชุดทั้งเส้น ผัก หมู ไก่ ลูกชิ้น และเครื่องปรุงต่าง ๆ ทำให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถึงที่ จนกลายเป็นขวัญใจคนทำมาหากินในตลาด

นางสาววิมนต์ พลหาญ หรือ “เจ๊เป็ด” อายุ 48 ปี เจ้าของร้าน บอกว่า ก๋วยเตี๋ยวมินิมีจุดเด่นอยู่ที่น้ำซุปซึ่งต้องต้มเคี่ยวในหม้อใหญ่จนได้ที่ก่อนยกลงมาพักให้เย็น แล้วบรรจุใส่ขวดไว้สำหรับเติมในหม้อก๋วยเตี๋ยวบนรถเข็น ขณะขายก็ใช้เตาถ่านอุ่นน้ำซุปให้ร้อนตลอดเวลา หากน้ำซุปหมดก็มีน้ำสต็อกเติมได้ทันที ทำให้รสชาติเข้มข้นคงที่ทุกชาม

เมนูที่ขาย ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก เส้นเล็กและเส้นหมี่ขาว ราคาชามละ 30 บาท เปิดขายตั้งแต่ 07.00–10.00 น. โดยเจ๊เป็ดจะออกขายเป็นประจำตามวันต่าง ๆ ได้แก่พฤหัสบดี : ตลาดอ่างทอง อังคาร : ตลาดนัดวิเศษชัยชาญพุธ : ตลาดอำเภอโพธิ์ทอง ศุกร์ : หยุด เสาร์ : ตลาดนัดโพธิ์ทอง อาทิตย์ : ตลาดนัดวิเศษชัยชาญ

ด้วยความคล่องตัวบวกกับรสชาติอร่อย และราคาย่อมเยา ทำให้ “ก๋วยเตี๋ยวมินิ” กลายเป็นร้านยอดนิยมของชาวอ่างทอง ใครเดินตลาดเป็นต้องเรียกหาเจ๊เป็ดเกือบทุกราย










“ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ฮอตสุดในตลาดอ่างทอง รถเข็นไซซ์จิ๋วตะลุยขายทั่วตลาด อิ่มจุใจแค่ 30 บาท คนแห่เรียกหาเจ๊เป็ดทุกวัน
“ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ฮอตสุดในตลาดอ่างทอง รถเข็นไซซ์จิ๋วตะลุยขายทั่วตลาด อิ่มจุใจแค่ 30 บาท คนแห่เรียกหาเจ๊เป็ดทุกวัน
“ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ฮอตสุดในตลาดอ่างทอง รถเข็นไซซ์จิ๋วตะลุยขายทั่วตลาด อิ่มจุใจแค่ 30 บาท คนแห่เรียกหาเจ๊เป็ดทุกวัน
“ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ฮอตสุดในตลาดอ่างทอง รถเข็นไซซ์จิ๋วตะลุยขายทั่วตลาด อิ่มจุใจแค่ 30 บาท คนแห่เรียกหาเจ๊เป็ดทุกวัน
“ก๋วยเตี๋ยวมินิ” ฮอตสุดในตลาดอ่างทอง รถเข็นไซซ์จิ๋วตะลุยขายทั่วตลาด อิ่มจุใจแค่ 30 บาท คนแห่เรียกหาเจ๊เป็ดทุกวัน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น