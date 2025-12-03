ม.มหิดลกาญจน์–สสส. จัดสัมมนา “ลมหายใจเดียวกัน” เดินหน้าลดการเผา สร้างจังหวัดไร้ฝุ่นยั่งยืน

กาญจนบุรี - รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เปิดเวทีระดมทุกภาคส่วน ม.มหิดล–สสส.–หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมถอดบทเรียน ลดการเผาในที่โล่ง มุ่งสู่ “กาญจน์ไร้ฝุ่น” พร้อมลงนาม MOU ขยายพลังความร่วมมือแก้ PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้( 3 ธ.ค.) นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เนติยา การะเกตุ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนำเสนอผลการดำเนินงานจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 1 โรงแรมอาร์เอส อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ภายในงาน มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมเสวนาทิศทาง “รวมใจลดการเผา เพื่อกาญจน์ไร้ฝุ่นอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง), สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8, ปลัดอวุโสอำเภอศรีสวัสดิ์ และสภาลมหายใจกาญจนบุรี
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา “มิติป่าไม้กับการลดการเผา” และ “เกษตรสร้างสรรค์ ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาวะที่ดี” ว่าด้วยการลดการเผาในไร่อ้อย และแนวทางเพิ่มมูลค่าจากของเสีย พร้อมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 คณะนักวิจัย สมาคมชาวไร่อ้อย และตัวแทนเกษตรกร เพื่อร่วมผลักดันมาตรการลดการเผาอย่างจริงจัง
ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสู้ฝุ่น และพิธีมอบรางวัลจากกิจกรรมรณรงค์ลดการเผา โดยนางปัถมา ดวงแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมประกาศ “นโยบายการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีกับภารกิจลด PM 2.5” เพื่อขยายผลสู่สถานศึกษาอย่างทั่วถึง