ระยอง - จมูกไว! นายทุนลอบล้างทรายทำน้ำในคลองกระเฉท จ.ระยองขุ่นคลั่ก-เน่าเหม็น ดอดขนเครื่องล้าง-รถแบคโฮหนีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ก่อนเดินทางเข้าถึงพื้นที่ตรวจสอบไม่ถึง 2 ชั่วโมง
จากกรณีที่มี ชาวบ้านในชุมชนกระเฉทบน ซึ่งอยู่ในซอย 1 ต.มาบข่า ต.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่ามีนายทุนที่เข้ามาประกอบกิจการล้างทรายในพื้นที่โดยไม่ทราบว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำที่เกิดจากการล้างทรายได้ไหลลงสู่คลองกระเฉท จนทำให้น้ำในคลองมีกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนต่อชาวบ้านในวงกว้าง
และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า จุดที่มีการล้างทรายอยู่เหนือคลองกระเฉทขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตรและอยู่ในพื้นที่ ม.4 บ้านหนองคล้า ซึ่งนายทุนได้นำรถแบคโฮประมาณ 5 คัน เรงตักดินใส่รถบรรทุกขนวิ่งเข้า-ออกโรงล้างทรายที่อยู่ด้านข้างและถูกปิดล้อมด้วยเมทัลชีท และสแลนพลาสติกสูง คล้ายเป็นการปรับที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น.ที่ผ่านมา ( 3 พ.ย.) นายธีรวัฒน์ จันทนุวงศ์ พร้อมด้วย น.ส.สุธัญญา เกษสุริวงศ์ วิศวกร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้นำเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ แต่ก็พบเพียงกองดินที่อยู่บริเวณจุดรับแจ้งและโรงล้างทรายเท่านั้น
แต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดแม้แต่รายเดียว ขณะที่เครื่องจักรล้างทราย รวมทั้งรถแบคโฮและรถบรรทุก ที่ชาวบ้านและนักข่าวพบเมื่อช่วงเช้า ก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จะเดินทางเข้าตรวจสอบเพียง 2 ชั่วโมง
นายธีรวัฒน์ จันทนุวงศ์ วิศวกร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เผยว่าหลังได้รับแจ้งจากสื่อมวลชน ก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบในทันที แต่ก็ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด คาดว่าจมูกไว เพราะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบก็รีบย้ายเครื่องจักรและรถขนาดใหญ่หนีทันที
" จากการประเมินพบว่ามีทรายอีกนับแสนๆ คิวที่ถูกทิ้งไวและเชื่อว่ากลุ่มทุนนี้จะต้องกลับเข้ามาทำการล้างทรายต่ออีกแน่นอน ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งมาที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อเป็นเบาะแสในการจับตัวผู้กระทำผิด เพราะลักษณะเช่นนี้ ไม่น่าจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการ จึงต้องหนีก่อน " วิศวกร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าว