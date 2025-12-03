หมอนทอง ไม่แผ่วร่วมแสดง “ปอบดิ๊บดิบ” หนีผีลงโอ่ง แฟนคลับรอชม 31 ธ.ค.นี้

ฉะเชิงเทรา -แฟนคลับรอชม หมอนทองลงโอ่งหนี “ปอบดิ๊บดิบ” ที่เหล่านักเตะทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนวิทยา ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงพร้อมเตรียมลงโรงฉาย 31 ธ.ค.นี้ ขณะที่โรงภาพยนตร์เอสเอฟซีเนม่า ขึ้นป้ายเรียกแขกรอแล้ว
จากกรณีที่ นักเตะทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนวิทยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง “ปอบดิ๊บดิบ” พร้อม อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชผู้ฝึกสอนชมรมฟุตบอลศิษย์หมอนทองวิทยา จนทำให้บรรดาแฟนคลับต่างเฝ้ารอชมในวันที่ 31 ธ.ค.นี้นั้น
วันนี้ (3 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ เอสเอฟ ซีเนม่า (SF) ซึ่งอยู่บนชั้น 2 ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา ได้ขึ้นป้ายโปรโมทภาพยนต์ดังกล่าวแล้ว แม้จะยังไม่มีการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการก็ตาม ซ้ำยังมีกำหนดเริ่มฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 31 ธ.ค.68
จากการสอบถามผู้ดูแลโรงภาพยนตร์ ทราบว่าโรงหนัง SF ได้นำป้ายโหรือโปสเตอร์เก่าเมื่อครั้งที่ยังไม่มีทีมนักเตะหมอนทองเข้ามาร่วมแสดง ออกมาโปรโมทแล้ว เพื่อสร้างกระแสความสนใจ
ขณะที่ เจ้าเต “วรากร ช่างเขียนดี” นักเตะดาวดังของทีมฯ บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงภาพยนตร์จึงทำให้รู้สึกตื่นเต้นและกดดัน แต่ก็ตั้งใยทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด
" ที่ผ่านมาได้เคยดูหนังเรื่อง ปอบหยิบ มาบ้างเหมือนกัน และยังเคยเห็นป้าหน่อย มาบ้างแล้ว จึงน่าจะสนุกและมีฮาอยู่บ้าง เพราะคนเล่นก็ยังขำกันเอง แต่ก็ยืนยันว่าการแสดงยากกว่าเล่นฟุตบอล" เจ้าเต กล่าว
เช่นเดียวกับ เจ้าซี “ภูริ หิรัญวดี” นักเตะกองหลัง ที่เล่าว่าแม้ฉากลงโอ่งจะยากแต่ก็สนุกเพราะต้องลงโอ่งกันหลายคนในฉาก ทั้งที่โอ่งจริงลงได้แค่ครั้งละคนเท่านั้นแต่ในฉากนักเตะจะต้องลงโอ่งทั้งหมด 7 คน จึงอยากไปช่วยกันติดตามเรื่องราวของนักเตะทีมหมอนทองวิทยา ในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เพราะเป็นการถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเรา
ด้าน อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เผยว่าหลังได้รับการติดต่อจาก ป๋าโก๋ “พิเชษฐ ศรีราชา” ให้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ก็เหมือนได้สร้างฝันทีืเป็นจริงให้กับเด็กๆที่จะได้มาสนุกสนานกัน
" เด็กที่ร่วมแสดงไม่ได้ขำใคร แต่มันขำอาจารย์ของมัน ซึ่งเราเข้าใจว่า" ป๋าโก๋" คงคิดว่าพวกเราน่าจะทำอะไรที่ท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากที่ใช้เท้าเล่นฟุตบอลก็ได้ลองมาใช้ในเรื่องของร่างกาย และแอ็คติ้งทั้งหลายเพื่อให้เข้ากับท้องเรื่องของหนัง ปอบดิ๊บดิบ และเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะได้รับความสนใจ เพราะเป็นหนังที่ไม่เครียด และอยากให้ทุกคนได้หัวเราะไปด้วยกัน ซึ่งในวันเปิดตัวพวกเราก็จะไปกันทั้งหมด เชื่อว่าเยาวชนน่าจะชอบ " อ.สกล กล่าว