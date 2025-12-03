ร้านเคลือบสีรถยนต์ชื่อดังย่านบางแสน หลอกเชิดเงินมัดจำเจ้าของรถกว่า 200คันก่อนปิดร้านหนี

ศูนย์ข่าวศรีราชา -เจ้าของร้านคาร์แคร์ย่านบางแสน โพสต์เตือนภัยร้านเคลือบสีรถยนต์ชื่อดังเชิดเงินค่าจ้างล้างรถเกือบ 4หมื่นบาท ส่วนเจ้าของรถกว่า 200คัน ถูกหลอกเก็บเงินมัดจำค่าเคลือบแก้ว ก่อนปิดร้านหนี จี้ตำรวจ สภ.แสนสุข ช่วยตามจับ-ชดใช้ค่าเสียหาย
วันนี้ ( 3 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายต้น เจ้าของร้านคาร์แคร์ย่านบางแสน ว่าตนเองและลูกค้าที่นำรถมาล้างภายในคาร์แคร์กว่า 200 รายกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังถูกนายเมธาวี (ขอสงวนนามสกุล) เจ้าของร้านรับเคลือบสีรถยนต์ชื่อดังในพื้นที่ หลอกเรียกเก็บเงินมัดจำค่าเคลือบแก้วขัดสีรถยนต์ตามโปรโมชั่นต่างๆ ที่ทางร้านได้ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กจนทำให้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายกลับปิดร้านหนีจนทำให้ขณะนี้มีมูลค่าความเสียหายแล้วนับล้านบาท
พร้อมบอกอีกว่า ผู้ก่อเหตุใช้วิธีโพสต์โปรโมชั่นของทางร้านไปตามกลุ่มของผู้ใช้รถยนต์ จากนั้นจะรับรถลูกค้าเข้าร้านและเรียก เก็บเงินมัดจำ โดยให้ทางคาร์แคร์ของตนเองล้างรถให้ในราคาคันละ 200 บาท จากนั้นจึงจะมารับรถไปทำการขัดเคลือบสีต่อซึ่งที่ผ่านมาได้ทำแบบนี้จนมีชื่อเสียงโด่งดัง
" แต่ในระยะหลังคาดว่า เจ้าของร้านรับเคลือบสีรถยนต์น่าจะมีปัญหาทางการเงิน จนต้องเก็บเงินมัดจำลูกค้าก่อน แต่สุดก็ทิ้งรถลูกค้าและไม่ทำให้ขณะที่ลูกค้าบางรายถูกเรียเก็บมัดจำไปแล้วยังถูกขอยืมเงินเพิ่มอีก จึงอยากฝากถึงผู้ก่อเหตุให้นำเงินมาเคลียร์ที่ร้านและรีบหาเงินมาชดใช้ลูกค้าที่จ่ายเงินมัดจำค่าทำรถเอาไว้ เพราะขณะนี้ผู้เสียหายเริ่มผุดมาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าแจ้งความที่ สภ.แสนสุข แล้วหลายราย"
นายต้น ยังบอกอีกว่าในส่วนของตนเองได้ถูกเจ้าของร้านรับเคลือบขัดสีรถยนต์ค้างจ่ายค่าล้างรถรอบแรกเป็นเงินจำนวน20,000 บาท และรอบที่สองจำนวน18,000 บาท และยังมีลูกค้าติดต่อสอบถามเรื่องรถที่รอการขัดเคลือบสีอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อตรวจเช็คดูก็ทราบว่าเจ้าของร้านดังกล่าวได้ปิดร้านหนีไปแล้ว
" ขณะนี้ยังมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เสียหายประมาณ220 คน มูลค่านับล้านบาท จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้มาเจรจาไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ใช่ปิดร้านหนีแบบนี้” นายต้น กล่าว